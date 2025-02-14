День ангела Валентина: лучшие поздравления своими словами и открытки

Не забудьте поздравить Валика с его прекрасным праздником

Имя Валентин имеет латинское происхождение и происходит от слова "valens", что означает "сильный", "здоровый", "могучий". Оно наполнено благородством, внутренней стойкостью и добротой. Пусть в современном мире оно не самое популярное, но остается красивым, древним и наполненным глубоким смыслом.

Напомним, что в День влюбленных 14 февраля в календаре православной церкви на самом деле чтят память святых, среди которых нет Валентина. Именины этого святого отмечаются 12 августа.

"Телеграф" подготовил для вас подборку отличных идей для поздравлений Валентина с именинами в прозе и открытках на украинском языке.

С Днем ангела Валентина: поздравления своими словами и открытки

С Днем ангела, Валик! Желаю огромного счастья, радости и исполнения всех желаний. Пусть душа светится добром, а сердце – любовью! 💖🎂🎶

Валентин! Пусть твой Ангел-хранитель оберегает тебя от невзгод, наполняет жизнь счастьем и удачей! Будь здоров, любим и успешен! 🎉😇✨

С Днем ангела, Валик! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жила радость, а удача сопровождала тебя в каждом начинании! 🍀🎁🎊

Дорогой Валентин! Пусть в жизни будет как можно больше счастливых дней, светлых надежд и прекрасных моментов. Пусть мечты сбываются, а сердце поет от радости! 💖🌟😊

Валентин, с именинами! Желаю здоровья, крепких сил, благополучия и верных друзей рядом. Пусть удача будет твоей спутницей, а любовь – вдохновением! 💪💙🔥

Счастья тебе, Валик! Пусть ангел всегда бережет тебя, направляя только к светлым и добрым событиям. Пусть каждый день будет наполнен радостью! 🎈🎊😃

Валентин, пусть твое имя приносит тебе удачу! Желаю неиссякаемой энергии, вдохновения и множества поводов для улыбок. Пусть в жизни будет больше тепла и добра! 😊💫💛

Ранее "Телеграф" делился подборкой красивых открыток с Днем ангела Оксаны.