В Україні є ціле місто бобрів, де бував Іван Франко: як туди дістатися (карта і фото)

Назву містечка пов’язують із давнім промислом

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На Львівщині є місто, де колись вирували королівські ярмарки, а назву пов’язують із бобрами. Бібрка пережила пожежі й війни, але зберегла чимало цікавих історій.

"Телеграф" розповість, як тут з’явилися рогалики, де бував Іван Франко та що ще приховує місто.

Чому місто назвали Бібркою

Бібрка розташована приблизно за 36 кілометрів від Львова, у долині річки Боберки. Походження назви пов'язують із бобрами, які колись водилися в тутешніх заболочених місцях.

За однією з версій, сюди приїздили мисливці з княжого Звенигорода. Урочище Боберка, або Бібрка, могло означати місцевість, багату на бобрів, на яких полювали ще за часів Русі.

Прапор Бібрки

Герб Бібрки

Назва однойменної річки згадується в Галицько-Волинському літописі під 1211 роком, хоча дослідники не мають одностайності щодо того, чи йдеться саме про поселення. Перша відома письмова згадка про Бібрку датується 1436 роком.

Королівські ярмарки та давні храми

У 1469 році Бібрка отримала магдебурзьке право від короля Казимира IV. Містяни могли проводити щотижневі торги та два ярмарки на рік, а в 1569 році король Сигізмунд II Август дозволив проводити вже три ярмарки й торгувати двічі на тиждень.

Серед найцікавіших історичних пам'яток міста — костел святих Миколая та Анни, який фундував Завіша Чорний у 1405 році. Храм із мурованою дзвіницею належить до пам'яток національного значення.

Костел святих Миколая та Анни. Фото: Україна Інкогніта

Є в Бібрці й церква Покрови Пресвятої Богородиці, збудована 1906 року за проєктом архітектора Василя Нагірного. А про багатокультурне минуле міста нагадують залишки двох синагог, одна з яких постала ще 1821 року.

Церква Покрови Пресвятої Богородиці

Рогалики, які пережили заслання до Сибіру

На початку XX століття місцевий підприємець Леон Урбанський встановив на річці Боберці вальцевий млин, де виробляли борошно першого ґатунку.

Він також випікав рогалики й розвозив їх містянам на возику. До Першої світової війни ця випічка набула особливої популярності.

У 1939 році радянська влада конфіскувала майно Урбанського, а його самого разом із родиною заслала до Сибіру. Проте історія місцевих рогаликів на цьому не закінчилася: рецепт зберігся, і нині цю гастрономічну традицію відроджують.

Де відпочивав Іван Франко

Бібрка пов'язана й з українською літературою. У 1880-х роках тут учителювала письменниця Уляна Кравченко, до якої навідувався Іван Франко.

За місцевими історичними описами, улюбленим місцем відпочинку письменника був високий пагорб, порослий соснами, з каплицею.

Місто, яке не раз починало спочатку

Бібрка пережила чимало випробувань. У 1474 році велика пожежа знищила майже все місто, а в 1502 році його спустошили турецько-татарські війська. У XVII столітті нові руйнування принесли війни: за історичними описами, у 1661 році тут залишилося лише 26 будинків замість приблизно 150.

Окремою трагічною сторінкою стало знищення єврейської громади під час Другої світової війни. До того євреї становили значну частину населення та відігравали важливу роль у торгівлі й громадському житті міста.

Бібрка була й місцем політичного піднесення. 3 березня 1918 року тут відбулося віче на підтримку Української Народної Республіки, яке зібрало, за даними краєзнавців, до 20 тисяч жителів повіту.

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