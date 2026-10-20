Безкоштовно і з незабутнім краєвидом: де знаходиться найкрасивіший спортзал в Україні

Локацію часто обирають не для спорту

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Звичайний спортмайданчик у Косові із перекладиною та кількома тренажерами виділяється не крутим устаткуванням, а неймовірним видом. Він так вразив Миколу Павлуна із Рівного, що той порівняв його з найтоповішими спортзалами.

Чоловік опублікував відео тренувальної локації над Рибницею, неподалік водоспаду Косівський Гук. "Ти можеш ходити в найтоповіший спортзал, але Косів плює тобі в лице", – написав Микола Павлун, захоплюючись майданчиком. Він також дав приблизні координати.

Тренажери просто над річкою

Це невелика тренувальна зона просто неба на кам’янистому березі. Тут є тренажери й лава зі штангою.

Красу природи можна спостерігати навіть не тренуючись

Тренуватися із краєвидом можна вже не один рік. Майданчик тут обладнали місцеві мешканці десятки років тому, ініціатором був Василь Крицкалюк. Майданчик сильно страждав від кількох повеней, проте кожен раз його відновлювали.

Спортмайданчик біля річки приваблює краєвидом не менше, ніж можливістю тренуватися/ huculia.info, 2014 рік

"Це поки що найкращий спортзал, який я бачила"

У коментарях підтримали захоплення Павлуна. Користувачка bozhe.vilna_ya назвала майданчик найкращим спортзалом із тих, які їй доводилося бачити. Інший учасник molodist_ згадав, що після занять на снарядах можна зануритися у воду: "Знайоме місце) Після снарядів – окунатись".

Коментатори пишуть, що майданчик регулярно використовують для тренувань. За спостереженням shafran_hills, щоразу, коли автори коментаря проїжджають повз, там хтось займається. Користувач aktyvni_parky похвалив краєвид і подякував людям, які облаштували спортивний простір на березі Рибниці. "Займатися з таким видом – кайф! Велика подяка людям, які його облаштували", – йдеться в коментарі.

У коментарях хвалять краєвид

Як повідомляв "Телеграф", в Івано-Франківську чоловік вів козу на повідку. Тварина прогулювалася серед міських перехожих на вулиці Коновальця. Коментатори відреагували по-різному: одні жартували, а інші не вважали побачене дивним.