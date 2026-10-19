Україна піднімає ставки, це правильно, - Клімкін про стратегію Зеленського

Удари по російських об’єктах дають Києву важелі для переговорів і не дозволяють Путіну одноосібно контролювати ескалацію

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Стратегія президента Володимира Зеленського – піднімати ставки. На думку колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, це правильний підхід: так Україна збереже вплив на перебіг війни й майбутні домовленості. Без тиску на Росію Київ втратить важелі, а Москва контролюватиме ескалацію.

Про це Павло Клімкін розповів в інтерв’ю Radio NV. Він пояснив, як удари по російських об’єктах посилюють позиції України та чому зараз не можна відмовлятися від цієї стратегії.

Чому Україні потрібно піднімати ставки

Клімкін наголосив: Україна багато працювала й багато чим пожертвувала, щоб мати змогу впливати на події. Її суб’єктність обмежена, але країна має зберігати вагомий вплив на те, що відбувається всередині неї та навколо. Це важливо навіть тоді, коли Україна не може самостійно визначати весь порядок денний.

"Стратегія на сьогодні Володимира Зеленського – це підняття ставок. Чи це є правильна стратегія? Я вважаю, що так. Оскільки якщо ми не будемо піднімати ставки в сьогоднішній реальності, то нами будуть грати, то наша суб’єктність дорівнює нулю", – сказав Павло Клімкін.

На запитання, чи може Україна зараз відмовитися від такого підходу й не піднімати ставки, колишній міністр відповів заперечно. Він пояснив, що ця стратегія дає змогу Україні залишатися самостійним гравцем у війні.

Як удари по НПЗ і дата-центрах створюють важелі

За словами Клімкіна, Україна постійно підкріплювала підняття ставок ударами по російських об’єктах – нафтопереробних заводах, дата-центрах та інших цілях. Особливо важливими він назвав дата-центри: удари по них порушують роботу систем, від яких залежить функціонування російської економіки та суспільства.

Дрони атакували дата-центр "Яндекса". Фото: Exilenova+, 11 жовтня

Удари по НПЗ звужують можливості Росії постачати паливо, зокрема на внутрішній ринок, і впливають на формування її стратегії, пояснив дипломат. Він нагадав, що країна традиційно залежить від палива й прагне підтримувати достатньо низькі ціни на нього.

"Якщо не тиснути на Росію, то це означає, що ми не маємо важелів ані зараз, ані в переговорному процесі, ані в сенсі домовленості про майбутню безпекову архітектуру", – сказав Павло Клімкін.

Клімкін також пояснив вимогу Володимира Путіна віддати контрольовану Україною частину Донбасу. На його думку, російському керівнику ця територія потрібна, щоб показати частині населення РФ результат і здобути позиції для одного чи кількох наступних нападів на Лівобережну Україну та, можливо, інші території. Дипломат додав, що про такі наміри відкрито пишуть у російських пабліках.

Як перетворити тиск на політичні домовленості

Клімкін назвав нинішню міжнародну реальність трансакційним світом: правила в ньому майже не діють, натомість переважає принцип взаємного обміну. Згадавши слова Дональда Трампа про "карти", дипломат наголосив, що українські важелі вже існують, хоча вони й слабші, ніж хотілося б. Тепер їх потрібно втілити в домовленості про сьогодення та майбутнє України.

"Коли ти сидиш під ракетами, бомбами чи дронами, ми дуже добре розуміємо, що торгуватися до кінця, і я свідомо використовую це цинічне слово, – це, в принципі, запорука не тільки якогось притомного життя цієї зими, а й узагалі виживання", – сказав Павло Клімкін.

На думку Клімкіна, багато партнерів України розуміють цю потребу теоретично, але не на практиці. Причина, пояснив він, у тому, що чимало з них бояться їхати в Україну, бо не знають, із чим тут зіткнуться.

Важелі потрібні й для можливих домовленостей про часткове чи секторальне припинення вогню, наголосив дипломат. Україна має не дозволити Путіну контролювати ескалацію та зберегти власну роль у визначенні перебігу війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що Трамп, Путін і Сі можуть домовитися за спиною України.