Не викидайте самотні шкарпетки: восени з них можна зробити дещо корисне

Знадобляться тільки чисті шкарпетки та насіння

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Шкарпетці, яка давно чекає на пару, знайдеться робота на дереві. Її потрібно наповнити насінням, зав'язати зверху та підвісити на гілку – вийде проста годівниця для птахів.

Такий спосіб радять садівничі експерти Gardening Know How, пише Mirror. У прохолодну осінню погоду додатковий корм допомагає пернатим поповнювати запаси енергії.

Як зробити годівницю зі шкарпетки

Принцип той самий, що й у готових годівниць для в’юркових птахів. Їх зазвичай виготовляють із повітропроникної сітки та наповнюють дрібним насінням. Маленькі птахи чіпляються за поверхню й дістають корм крізь отвори. М’яка тканина шкарпетки теж дає їм опору під час годування.

Візьміть чисту шкарпетку, насипте всередину корм для птахів і зав’яжіть верх вузлом. Потім підвісьте її на гілці дерева або гачку. Птахи мають діставати насіння крізь тканину – на цьому й побудована ідея такої годівниці.

Стару шкарпетку можна перетворити на годівницю, наповнивши її насінням

Яке насіння покласти всередину

Для годівниці, з якої птахи дістають корм крізь тканину, підійде дрібне насіння. Саме ним наповнюють сітчасті годівниці, які радять узяти за приклад експерти. Один із варіантів, що вони наводять, – насіння нігеру чи нугу, олійної рослини з високим вмістом білка.

Якщо шукаєте універсальний корм для садових птахів, експерти Otter Garden Centres радять почати з очищеного насіння соняшнику. Птахам не потрібно витрачати час на лущення, а під годівницею не залишатиметься лушпиння. Таке насіння полюбляють щиглики, синиці, горобці та вільшанки.

У холодну осінню погоду особливо корисний корм із високим вмістом жиру: він дає птахам додаткову енергію. Для підгодівлі в саду підійдуть жирові кульки, гранули та інші корми на жировій основі. Ними охоче ласують горобці, шпаки, дятли й повзики.

Де підвісити годівницю і коли її замінювати

Виберіть місце, куди птахи зможуть легко підлетіти й де матимуть захист від негоди та хижаків. Не підвішуйте годівницю впритул до густих заростей: там можуть причаїтися коти й напасти на птахів, поки ті їдять.

Регулярно перевіряйте саморобну годівницю. Якщо шкарпетка намокла, сильно забруднилася або вкрилася пліснявою, замініть її, щоб птахи не хворіли.

Як повідомляв "Телеграф", самотню шкарпетку можна використати для прибирання важкодоступних місць у домі. Так вона отримує друге життя, а ви заощаджуєте на спеціальних серветках.