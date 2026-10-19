Трампу і Сі це не треба. Навіщо Путіну тристороння зустріч Росії, США і Китаю

Від подібного саміту виграє лише глава Кремля

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Ймовірна тристороння зустріч очільників США, Китаю та РФ під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) може мати дуже погані наслідки для України. Зокрема її результатом може стати спроба змусити нашу державу до капітуляції у війні.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко. Водночас, за його словами, сам факт такої зустрічі, навряд чи зіграє на користь КНР та США.

Нардеп наголосив, що тристороння зустріч Росії, США та Китаю має загрозливий формат як для України, так і для всього іншого світу.

"Проблема в тому, що результатом такої зустрічі може стати спроба змусити Україну до капітуляції. В такому форматі там просто немає тих, хто захищав би наші інтереси і навіть міжнародне право. Путін прагне знищення України. Китай допомагає Путіну і є його старшим партнером. Трамп, на жаль, не зацікавлений у перемозі України. Тобто нічого хорошого для України з такої зустрічі не вийде", — наголосив Мережко.

Він пояснив, що зустріч в такому форматі потрібна в першу чергу очільнику Кремля. Це дасть змогу Путіну показати, що РФ може на рівних розмовляти з великими світовими державами.

"Путіну потрібен такий формат для того, щоб створити ілюзію, що Росія нібито є "великою державою" на рівні зі США та Китаєм і бере участь у вирішенні долі інших держав і світу. Насправді, Росія вже давно не велика держава. Це хвора агресивна регіональна імперія у стані агонії і занепаду", — сказав Мережко.

Олександр Мережко

Водночас нардеп висловив сумнів, що така зустріч зацікавить США та Китай. Зокрема, через те, що ці країни остерігаються репутаційних втрат, яких можуть зазнати через наслідки цього саміту.

"Китай навряд чи захоче відкрито взяти участь в розчленуванні України. Це було б ударом по його іміджу, хоча Пекін і продовжує підтримувати російську воєнну машину. У Китаї не хотіли б, щоб виникла історична асоціація зі схожими "самітами", на яких вирішували долю інших країн без їхньої участі. Бо КНР колись сама була жертвою таких розчленувань за участю Росії", — пояснив Мережко.

Він зазначив, що така зустріч не потрібна зараз і главі Білого дому. Адже у Дональда Трампа зараз інші проблеми перед проміжними виборами в США.

"Поміркуймо з точки зору Трампа. Погодитися на зустріч без участі України – це дуже погано буде виглядати. І його будуть критикувати як в Америці, так і в Європі, адже це виглядатиме як повторення Мюнхенської змови 1938 року. Трампу це зараз не треба. Скоріше за все Трамп і Сі промовчать або ввічливо відмовляться. Тим паче, що вони вже зустрічалися і все обговорили без Путіна. Трамп може погодитися на зустріч, якщо вже буде погоджений план припинення війни в Україні. А його немає. Зустріч потрібна лише Путіну, і він сам розуміє, що цього більше ніхто не хоче", — зазначив нардеп.

Олександр Мережко

Він додав, що міжнародні зустрічі щодо зупинки бойових дій дуже потрібні. Проте, вони можуть мати місце лише за участі України та Євросоюзу.

"Потрібен іншій формат – обов’язково за участі самої України і наших європейських союзників. Та на це не погодиться Путін. Він ніколи не погодиться на зустріч Зеленський-Трамп-Путін, адже для цього доведеться визнати, що Україна суб’єктна. А він же хоче вирішувати долю України без неї самої, тільки з іншими великими державами. Як "рівний серед рівних". Тому і пропонує ніби як альтернативу, що він за мир у формат великих держав", — резюмував Мережко.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого хочуть від війни в Україні США, Китай та ЄС.