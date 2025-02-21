В Україні продають декоративну собаку за понад 500 тисяч гривень: що за порода стільки коштує (фото, відео)

Такі собаки не виростають великими

В Україні часто продають породистих собак вельми недешево. Особливо, коли це тварина з підтвердженим родоводом.

На одному з маркетплейсів пропонують шестимісячне цуценя йоркширського тер’єра із "дуже гарною зовнішністю". Тварину пропонують як домашнього улюбленця, готові навіть доставити за кордон. За цуценя з усіма щепленнями та батьками чемпіонами просять понад 576 тисяч гривень. Оголошення виставили в Києві.

Оголошення про продаж йоркширського тер'єра

Йоркширський тер'єр – маленький компаньйон із великим серцем

Йоркширський тер'єр – одна з найпопулярніших декоративних порід собак у світі. Порода з'явилася в Англії у XIX столітті. Спочатку їх виводили для лову щурів у шахтах та на текстильних фабриках. Завдяки компактному розміру та спритності вони відмінно справлялися зі своєю роботою. Згодом порода стала елітною – аристократи вподобали маленьких тер'єрів, і вони перетворилися на улюбленців світського суспільства.

Йоркширські тер'єри – це мініатюрні собаки, вага яких зазвичай не перевищує 3,2 кг. Вони мають довгу, шовковисту шерсть, що спадає прямими пасмами і вимагає догляду. Попри маленькі розміри, йоркширські тер'єри – це енергійні, сміливі та допитливі собаки. Вони дуже віддані господарю, люблять увагу та добре піддаються дресуванню.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за 600 доларів США можна отримати "персональну копію" пса Патрона. Цуценя цієї породи ще належним чином потрібно виховати.