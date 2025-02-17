Грайливий японець зі схильністю до медитації: скільки в Україні коштують екзотичні шіба-іну (фото)

Собака також відома характерним виразом морди — вона наче посміхається

Шіба-іну — найменша з японських порід собак. Вони схожі на лисицю, мають густу подвійну шерсть і стоячі трикутні вуха. Вони стали дуже популярними, як і акіта-іну, схожа японська порода, після виходу фільму "Хатіко".

В Україні купити таке цуценя можна за 900 доларів США. В гривневому еквіваленті — 37,3 тис. грн. Власник, окрім типового опису породи, робить акцент на родоводі. "Походження від чудової племінної пари з підтвердженим родоводом і бездоганною репутацією",- йдеться в оголошенні.

Кожне цуценя шіба-іну обійдеться в чималу суму

Що відомо про шіба-іну

Шіба-іну (шиба-іну, сіба-іну, шибакен) — це компактний, міцний собака середнього розміру, що належить до групи шпіців. Його характерними рисами є загострені вуха, густа шерсть і скручений хвіст. Породу часто порівнюють з акіта-іну, оскільки шіба-іну є її меншою версією: дорослі самці мають зріст близько 39,5 см, а самки — 36,5 см.

Один із пропонованих в оголошенні цуциків шіба-іну

Шерсть шіба-іну складається з густого, м’якого підшерстя та жорсткого верхнього шару, який може бути рудого, рудувато-кунжутного (рудого із чорними захисними волосками), чорно-коричневого або білого кольору. Унікальною особливістю цієї породи є так званий "крик Шиби" — при збудженні або хвилюванні собаки видають незвичайні високі звуки. Шіба-іну також відомі своєю енергійністю, сміливістю, вірністю та схильністю до споглядання.

Відмінності від акіта-іну

Різниця між шіба-іну та акіта-іну стає очевидною при безпосередньому порівнянні. Шіба-іну майже вдвічі менший за акіта-іну. Крім того, породи відрізняються характером: якщо акіта-іну з віком стає спокійнішою, то шіба-іну зберігає високу активність протягом усього життя. Зазначимо, що в фільмі "Хатіко" знімали саме акіту.

Ціна на шіба-іну

В Сполучених Штатах зазвичай коштує від 1400 до 2200 доларів (57,9 — 91 тис.грн). Цуценята, призначені для розведення чи виставок, можуть коштувати навіть 3500 доларів (145 тис.грн).

Раніше "Телеграф" розповідав про таксу незвичного окрасу — вони бувають кремові. Мінітакса з довгою шерстю в кремовому кольорі коштує чимало.