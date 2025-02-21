В Украине продают декоративную собаку за более чем 500 тысяч гривен: что за порода столько стоит (фото, видео)

Такие собаки не вырастают крупными

В Украине часто продают породистых собак очень недешево. Особенно, когда это животное с подтвержденной родословной.

На одном из маркетплейсов предлагают шестимесячный щенок йоркширского терьера с "очень хорошей внешностью". Животное предлагают как домашнего питомца, готовые даже доставить за границу. За щенка со всеми прививками и родителями чемпионами просят более 576 тысяч гривен. Объявление выставили в Киеве.

Объявление о продаже йоркширского терьера

Йоркширский терьер – маленький компаньон с большим сердцем

Йоркширский терьер – одна из популярнейших декоративных пород собак в мире. Порода появилась в Англии в XIX веке. Сначала их выводили для ловли крыс в шахтах и текстильных фабриках. Благодаря компактному размеру и ловкости они отлично справлялись со своей работой. Впоследствии порода стала элитной – аристократы понравились маленьким терьерам, и они превратились в любимцев светского общества.

Йоркширские терьеры – это миниатюрные собаки, вес которых обычно не превышает 3,2 кг. Они имеют длинную, шелковистую шерсть, спадающую прямыми прядями и требующую ухода. Несмотря на маленькие размеры, йоркширские терьеры – это энергичные, смелые и любознательные собаки. Они очень привержены хозяину, любят внимание и хорошо поддаются дрессировке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за 600 долларов США можно получить "персональную копию" пса Патрона. Щенок этой породы еще должным образом нужно воспитать.