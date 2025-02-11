Ці мінітигри можуть коштувати як квартира в Києві: в Україні віддають рідкісну породу майже за безцінь (фото)

Тойгери — це особлива порода кішок, яка поєднує дикість тигра з лагідністю хатнього улюбленця.

В Україні продають рідкісну породу кішок, схожих на маленьких тигрів. За дорослого тойгера просять 10,5 тисяч грн. При цьому ціна кошеняти може досягати 208 тисяч грн, а деякі екземпляри продавали за в 10 разів більшу ціну.

В оголошенні вказана причина продажу — кіт "вийшов на пенсію" у розпліднику на Одещині. "Він дуже соціальний, любить увагу та комфорт, ідеально підходить для тих, хто шукає спокійного та вірного компаньйона", — пише автор.

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Що відомо про породу

Порода була виведена у США в 1980-х роках. Для створення цього унікального виду котів відбирали близько сорока представників домашніх порід із різних країн. До базового поголів'я увійшли бенгальські коти, безпородні короткошерсті коти зі смугами та навіть один кіт із Індії, який відзначався специфічними мітками на вухах. Кожен із них мав особливу рису, яку прагнули зберегти та розвинути.

Попри молодий вік породи, тойгер уже здобув визнання Міжнародної асоціації кішок (TICA) — однієї з найвпливовіших у світі. Проте дизайнерська порода залишається рідкісною, і кількість її представників обмежується кількома сотнями.

Кіт з оголошення вже давно не кошеня

Тойгери мають масивну структуру кісток і високі плечі, що додає їм граційності й робить ходу схожою на ходу великих диких котів. Вони мускулисті, але не надто великі. Вага самців коливається від 4,5 до 6,8 кілограма, а самок — від 3,2 до 4,5 кілограмів.

Охочі завести такого кота мають бути готовими заплатити чималу суму. Кошенята від заводчика коштують від 1500 до 5000 доларів США (62,5 — 208 тис. грн), а тойгери шоу-класу можуть сягати ціни навіть у 50 тисяч доларів (понад 2 млн грн). За ці кошти можна придбати невелику квартиру в Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні за великі гроші продають собак улюбленої породи британської королеви Єлизавети ІІ. Зазвичай тварини коштують дешевше.