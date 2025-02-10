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Королівська собака за ціною квартири: скільки в Україні коштує улюблена порода Єлизавети II (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Коргі відомі своїм особливим виразом морди Новина оновлена 10 лютого 2025, 10:47
Коргі відомі своїм особливим виразом морди

З двох підвидів породи один став більш популярний

Чистопородні собаки окремих типів коштують здебільшого чимало. Однак деякі оголошення пропонують собаку за баснословні ціни.

Так, днями на одному з маркетплейсів з’явилося оголошення, де за собаку породи "коргі" у Дніпрі просять 14 тисяч доларів США — понад 584 тисяч грн. Серед переваг вказана реєстрація КСУ FCI, ветпаспорт з усіма щепленнями та обробками за віком, чіп. За цю суму можна, зокрема, придбати однокімнатну квартиру в Кривому Розі, Запоріжжі, Гостомелі, навіть в Харкові та Одесі можна знайти варіанти житла за цією ціною.

Скріншот оголошення
Скріншот оголошення

Зазначимо, що на тому ж маркетплейсі є чимало оголошень з набагато нижчою вартістю цієї породи, зокрема в 2 000 тис. доларів (85 тис. грн).

Що відомо про породу коргі

Існує дві окремі породи вельш-коргі: вельш-коргі пемброк і вельш-коргі кардиган. Обидві породи є маленькими коротконогими собаками з лисячими головами та стоячими вухами. Вельш-коргі пемброк — це порода пастуших собак, що походить із Пембрукширу, Уельс. Ця порода набула популярності завдяки королеві Єлизаветі II, яка володіла понад 30 пемброками.

Королева Єлизаветі II зі своїми коргі
Королева Єлизаветі II зі своїми коргі

Кардиган вельш-коргі більші за вагою та висотою порівняно з пемброками. Пемброк виростає до 25–30 см, вагою 9– 12 кг. Дорослий коргі-кардиган має зріст близько 30 см і важить 15–18 кг.

Вартість коргі залежить від таких факторів, як репутація заводчика, походження, колір, стать і місцезнаходження. Для вельш коргі пемброк ціна варіюється:

  • В США — від 1000 до 3500 доларів (41 — 146 тис.грн)
  • У Європі — від 1500 до 2500 євро (64,5 — 107 тис. грн).

Раніше "Телеграф" розповідав, що за 4 500 євро можна купити "дуже ексклюзивного" померанського шпіца з голубими очима. За шоу-собаку цієї породи можуть просити і більше.

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#Дніпро #Тварини #Собака