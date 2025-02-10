Королівська собака за ціною квартири: скільки в Україні коштує улюблена порода Єлизавети II (фото)

З двох підвидів породи один став більш популярний

Чистопородні собаки окремих типів коштують здебільшого чимало. Однак деякі оголошення пропонують собаку за баснословні ціни.

Так, днями на одному з маркетплейсів з’явилося оголошення, де за собаку породи "коргі" у Дніпрі просять 14 тисяч доларів США — понад 584 тисяч грн. Серед переваг вказана реєстрація КСУ FCI, ветпаспорт з усіма щепленнями та обробками за віком, чіп. За цю суму можна, зокрема, придбати однокімнатну квартиру в Кривому Розі, Запоріжжі, Гостомелі, навіть в Харкові та Одесі можна знайти варіанти житла за цією ціною.

Скріншот оголошення

Зазначимо, що на тому ж маркетплейсі є чимало оголошень з набагато нижчою вартістю цієї породи, зокрема в 2 000 тис. доларів (85 тис. грн).

Що відомо про породу коргі

Існує дві окремі породи вельш-коргі: вельш-коргі пемброк і вельш-коргі кардиган. Обидві породи є маленькими коротконогими собаками з лисячими головами та стоячими вухами. Вельш-коргі пемброк — це порода пастуших собак, що походить із Пембрукширу, Уельс. Ця порода набула популярності завдяки королеві Єлизаветі II, яка володіла понад 30 пемброками.

Королева Єлизаветі II зі своїми коргі

Кардиган вельш-коргі більші за вагою та висотою порівняно з пемброками. Пемброк виростає до 25–30 см, вагою 9– 12 кг. Дорослий коргі-кардиган має зріст близько 30 см і важить 15–18 кг.

Вартість коргі залежить від таких факторів, як репутація заводчика, походження, колір, стать і місцезнаходження. Для вельш коргі пемброк ціна варіюється:

В США — від 1000 до 3500 доларів (41 — 146 тис.грн)

У Європі — від 1500 до 2500 євро (64,5 — 107 тис. грн).

Раніше "Телеграф" розповідав, що за 4 500 євро можна купити "дуже ексклюзивного" померанського шпіца з голубими очима. За шоу-собаку цієї породи можуть просити і більше.