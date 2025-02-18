Собака породи Пса Патрона: скільки коштує цуценя в Україні (фото)

Ця порода ідеально підходить активним людям, які готові приділяти багато уваги вихованню та фізичним навантаженням собаки

Пес Патрон — один із найвідоміших службових собак України. Маленький, але відважний песик породи джек-рассел-тер’єр став символом вибухотехніків ДСНС, допомагаючи знаходити міни та вибухонебезпечні предмети. Завдяки своїй кмітливості, енергійності та харизматичній зовнішності він завоював серця мільйонів українців і людей по всьому світу.

Малюка джек-рассел-тер’єра в Україні можна придбати за 600 доларів США — 24,8 тис. грн. За ці гроші обіцяють цуценят з повним пакетом документів, родоводом та правильним прикусом.

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Що це за порода?

Джек-рассел-тер’єр — це невеликий, але дуже активний і розумний собака. Порода була виведена у Великій Британії для полювання на лисиць. Що треба знати:

Компактні розміри – зріст дорослого собаки становить 25-30 см, вага – до 6-8 кг.

Гострий розум – легко піддається дресируванню, любить працювати та виконувати команди.

Високоенергійні – потребує багато фізичних навантажень і прогулянок.

Завдяки цим характеристикам джек-рассел-тер’єри використовуються не лише як компаньйони, а й у службових цілях, зокрема для пошуку вибухівки, як це робить Патрон.

Джек-рассел-тер’єр в дитинстві

Скільки коштує джек-рассел-тер’єр в Україні та світі?

Після популярності Пса Патрона інтерес до породи в Україні значно зріс. Ціна на цуценят варіюється залежно від родоводу, розплідника та характеристик. В Україні за цуценя категорії домашнього улюбленця просять до 1000 доларів (41,3 тис.грн), загалом у світі вартість може досягати 4000 доларів за елітних представників породи (165,5 тис.грн).

Раніше "Телеграф" розповідав про породу, що наче зійшла з постерів фільмів про Японію. Сіба-іну дуже схожі на акіта-іну з фільму "Хатіко", однак значно менші за розміром.