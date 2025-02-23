Будівля вистояла, коли місто було в руїнах, а тепер на неї сумно дивитись: який вигляд має найстаріша аптека Дніпра

Ця будівля — пам’ятка історії місцевого значення

Дніпро — місто, де можна знайти дуже багато красивих старовинних будівель. Але багато з них перебувають у жалюгідному стані. Одна з таких — будинок Пріцкера на проспекті Сергія Нігояна, 4. Колись тут була одна з перших аптек тоді ще Катеринослава.

Двоповерховий особняк аптекар Лев Пріцкер збудував у 1916 році. У величній будівлі перший поверх займала аптека, а на другому була квартира господаря.

Як зазначається у Facebook-групі "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ", двоповерховий особняк, побудований за проєктом відомого катеринославського архітектора Красносільського, був виконаний у формах італійського палацу XVI століття. На його унікальному фасаді з венеціанським вікном був напис "Аптека". Також на ньому було зображено голову одного з грецьких богів. Будинок прикрашали чотири колони коринфського ордера на всю висоту будівлі.

Особняк виглядав особливо екзотично в районі Чечелівки — неупорядкованому і криміногенному районі Катеринослава. Але аптекаря Пріцкера знав і поважав весь район, тож його будинок не чіпали. Людям він давав поради щодо лікування хвороб і продавав біднякам ліки за великими знижками.

Будинок Пріцкера пережив революцію і вистояв під час Другої світової війни, коли половина міста перетворилася на руїни. Сам господар будинку зник як тільки почалася революція. З приходом більшовиків він вивіз свою сім’ю за кордон, ймовірно, до Франції. Коли в будинок аптекаря постукали спочатку махновці, а потім "червоні", там уже нікого не було. Пріцкеру навіть вдалося вивезти частину меблів. Все, що залишилося в будівлі, розтягли "борці за справедливість", серед яких були ті роботяги, сім’ям яких аптекар майже безкоштовно періодично віддавав ліки.

Радянська влада будинок націоналізувала, але на першому поверсі незмінно працювала аптека. Меблі аптеки збереглися з царських часів, різьблені дерев’яні аптечні шафи, прилавки, а також старовинний касовий апарат. Щоправда, під самим дахом намалювали червону зірку.

На другому поверсі, у колишній квартирі Пріцкера, влаштували дитячий садок. На стінах у коридорах досі залишилися малюнки з тваринами. Ясла виїхали з будівлі у 90-ті роки, а аптека закрилася лише на початку 2000-х.

Зараз цей гарний особняк перебуває у вкрай плачевному стані, хоча будівлі надано статус пам’ятника місцевого значення.

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