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Будівля вистояла, коли місто було в руїнах, а тепер на неї сумно дивитись: який вигляд має найстаріша аптека Дніпра

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Аптека Пріцкера у Дніпрі
Аптека Пріцкера у Дніпрі. Фото Wikipedia, колаж "Телеграф"

Ця будівля — пам’ятка історії місцевого значення

Дніпро — місто, де можна знайти дуже багато красивих старовинних будівель. Але багато з них перебувають у жалюгідному стані. Одна з таких — будинок Пріцкера на проспекті Сергія Нігояна, 4. Колись тут була одна з перших аптек тоді ще Катеринослава.

Двоповерховий особняк аптекар Лев Пріцкер збудував у 1916 році. У величній будівлі перший поверх займала аптека, а на другому була квартира господаря.

Як зазначається у Facebook-групі "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ", двоповерховий особняк, побудований за проєктом відомого катеринославського архітектора Красносільського, був виконаний у формах італійського палацу XVI століття. На його унікальному фасаді з венеціанським вікном був напис "Аптека". Також на ньому було зображено голову одного з грецьких богів. Будинок прикрашали чотири колони коринфського ордера на всю висоту будівлі.

Аптека Пріцкера у Дніпрі - старі фото

Особняк виглядав особливо екзотично в районі Чечелівки — неупорядкованому і криміногенному районі Катеринослава. Але аптекаря Пріцкера знав і поважав весь район, тож його будинок не чіпали. Людям він давав поради щодо лікування хвороб і продавав біднякам ліки за великими знижками.

Аптека Пріцкера у Дніпрі - старі фото
Будинок Пріцкера Дніпро — фото

Будинок Пріцкера пережив революцію і вистояв під час Другої світової війни, коли половина міста перетворилася на руїни. Сам господар будинку зник як тільки почалася революція. З приходом більшовиків він вивіз свою сім’ю за кордон, ймовірно, до Франції. Коли в будинок аптекаря постукали спочатку махновці, а потім "червоні", там уже нікого не було. Пріцкеру навіть вдалося вивезти частину меблів. Все, що залишилося в будівлі, розтягли "борці за справедливість", серед яких були ті роботяги, сім’ям яких аптекар майже безкоштовно періодично віддавав ліки.

Будинок Пріцкера у Дніпрі - фото

Радянська влада будинок націоналізувала, але на першому поверсі незмінно працювала аптека. Меблі аптеки збереглися з царських часів, різьблені дерев’яні аптечні шафи, прилавки, а також старовинний касовий апарат. Щоправда, під самим дахом намалювали червону зірку.

Будинок Аптека Пріцкера у Дніпрі - який вигляд має всередині

На другому поверсі, у колишній квартирі Пріцкера, влаштували дитячий садок. На стінах у коридорах досі залишилися малюнки з тваринами. Ясла виїхали з будівлі у 90-ті роки, а аптека закрилася лише на початку 2000-х.

Аптека Пріцкера у Дніпрі - фото як виглядає всередині

Зараз цей гарний особняк перебуває у вкрай плачевному стані, хоча будівлі надано статус пам’ятника місцевого значення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як раніше виглядав Старий міст у Дніпрі. За історію існування його двічі руйнували.

Теги:
#Дніпро #Ретро #Аптеки #Старі фотографії