Його збудували понад 140 років тому і руйнували двічі: який вигляд мав Старий міст у Дніпрі

Старий міст у Дніпрі – це не просто інженерна споруда, а частина історії міста, яка пережила війни, руйнування та відбудови

Мости завжди відігравали ключову роль у розвитку міст, забезпечуючи зручне транспортне сполучення між їхніми частинами та сприяючи економічному зростанню. Деякі з них навіть стали символами своїх міст. Дніпро – одне з міст, історія якого тісно пов’язана з мостами через величну річку. Одним із найважливіших і найстаріших мостів є Старий міст (раніше називався Амурським), який протягом понад століття відіграє значну роль у житті міста. "Телеграф" пропонує дізнатись історію цієї споруди та подивитись, як вона раніше виглядала.

Ще до заснування Катеринослава на місці сучасного моста існував козацький перевіз, який допомагав мешканцям Лівобережної України діставатися на Запорозьку Січ та інші південні території. Проте з появою нового міста потреба у постійній переправі лише зростала. У 1796 році тут збудували перший наплавний міст, який пізніше кілька разів змінював своє місце розташування.

Старий міст - перший стаціонарний міст Дніпра

У другій половині XIX століття питання будівництва стаціонарного мосту стало особливо актуальним. Зростання промисловості, розвиток Криворізького залізорудного басейну та Донбасу вимагали створення ефективного транспортного зв’язку. У 1881 році, після довгих клопотань промисловця Олександра Поля, уряд ухвалив рішення про будівництво залізниці та мосту через Дніпро. Так, у 1884 році з’явився залізничний міст, спроєктований інженером Миколою Белелюбським.

Двоярусний міст через Дніпро

Міст мав двоярусну конструкцію: нижнім ярусом проходила одноколійна залізниця, верхнім – дорога для пішоходів і возів. Його довжина становила 1376 м, а на момент відкриття він був третім за величиною мостом у Європі.

Конструкція Старого моста

З розвитком транспорту міст неодноразово модернізували. У 1935 році через нього проклали трамвайну лінію, а в 1956 році – тролейбусну. Однак XX століття принесло йому і руйнування: міст знищували двічі – у 1920 та 1941 роках.

Після Другої світової війни його довелося відбудовувати майже з нуля, і в 1955 році він знову почав функціонувати.

Унікальною особливістю нового мосту стала система розвідного прольоту, що піднімається вертикально.

Через збільшення залізничного руху у 1977 році поряд зі Старим мостом збудували ще один, одноярусний залізничний міст. Останню масштабну реконструкцію з заміною покриття провели у 2002 році.

У квітні 2022 року російські окупанти завдали по Старому мосту ракетного удару. Споруда зазнала деяких руйнувань, проте міст не перестав функціонувати.