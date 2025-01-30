Велична будівля перетворилася на руїни: який вигляд раніше мав Палац охорони здоров’я у Дніпрі

Колись велична будівля минулого століття стоїть у запустінні

У кожному місті України є особливі будинки, які є невіддільною частиною історії. Але далеко не всі з них збереглися якщо не в первозданному, хоча б не в аварійному вигляді. Однією із таких пам’яток минулого є Палац охорони здоров’я у Дніпрі. Колись ця будівля вражала своєю величчю та красою, але сьогодні її стан викликає жаль.

Раніше ми розповідали історію одного із розкішних готелів Харкова, який не зберігся до наших днів. Тепер пропонуємо дізнатися історію унікального палацу у Дніпрі.

Історія Палацу охорони здоров’я, також відомого як Палац профілактики, бере свій початок у 1920-х роках. У цей період відомий архітектор Олександр Красносільський запропонував кілька масштабних проєктів для нового соціалістичного міста, серед яких особливе місце посідав медичний заклад, який не мав аналогів. У 1927 році велична будівля, виконана в стилі неокласицизму з елементами італійської архітектури XVI століття, відчинила двері для пацієнтів.

Палац охорони здоров’я або Палац профілактики

Унікальність Палацу полягала не тільки у його архітектурі, а й у масштабах діяльності. Будівля була спроєктована таким чином, щоб у ній могли проходити не лише лікувальні, а й освітні процеси. Центральна зала на другому поверсі служила просторою лекційною аудиторією для медичних працівників.

У звітах Кайдацької районної ради за 1930 рік докладно описувалися нововведення, що з’явилися при Палаці охорони здоров’я. Тут функціонували діагностичний кабінет, куди запрошувалися найкращі спеціалісти, урологічний кабінет із хірургічним ухилом, травматологічне відділення, оснащене сучасним обладнанням. Також у будівлі діяла електро-світлолікарня, дієтичний диспансер та їдальня. Популярність установи стрімко зростала: у 1928-1929 роках у Палаці обслужили понад 460 тисяч пацієнтів, а вже у 1929-1930 роках – понад 536 тисяч. Це свідчило про масштабність проєкту та його значення для міста.

Будівля Палацу профілактики вражала

Під час Другої світової війни будівля Палацу охорони здоров’я дуже постраждала. Згодом її відновили, але зі змінами, які частково позбавили будівлю первісного вигляду. Планування приміщень було адаптовано під нові потреби, фасад втратив значну частину декору, а також зникли написи та мармурові скульптури, що прикрашали головний вхід. Проте велич споруди все ще залишалася помітною.

У 1996 році будинок був визнаний пам’яткою архітектури місцевого значення. Однак це не врятувало його від руйнування. Згодом будівля зазнала вандалізму і поступово занепадала.

Палац профілактики на вул. Госпітальна жахає своїм виглядом

З 2016 року Палац профілактики не використовується, а його стан можна охарактеризувати як аварійний. У 2019 році в будівлі сталася пожежа, що лише погіршило стан будівлі.

Палац після пожежі у 2019 році. Фото: Олена Присягіна

Будівлю кілька разів виставляли на аукціон, але інвестора за ці роки так і не знайшлося.

Раніше "Телеграф" розповідав історію кінотеатру "Батьківщина" в Дніпрі, який перетворили на броварню.