Здание выстояло, когда город был в руинах, а теперь на него печально смотреть: как выглядит старейшая аптека Днепра

Это здание — памятник истории местного значения

Днепр — город, в котором можно найти очень много красивых старинных зданий. Но многие из них находятся в плачевном состоянии. Одно из таких — дом Прицкера на проспекте Сергея Нигояна, 4. Когда-то тут находилась одна из первых аптек тогда еще Екатеринослава.

Двухэтажный особняк аптекарь Лев Прицкер выстроил в 1916 году. В величественном здании первый этаж занимала аптека, а на втором была квартира хозяина.

Как отмечается в Facebook-группе "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск", двухэтажный особняк, построенный по проекту известного екатеринославского архитектора Красносельского, был выполнен в формах итальянского палаццо XVI века. На его уникальном фасаде с венецианским окном, была надпись "Аптека". Также на нем была изображена голова одного из греческих богов. Дом украшали четыре колонны коринфского ордера на всю высоту здания.

Особняк смотрелся особенно экзотично в районе Чечелевки – самом неблагоустроенном и криминогенном районе Екатеринослава. Но аптекаря Прицкера знал и уважал весь район, поэтому его дом не трогали. Людям он давал советы по лечению болезней и продавал беднякам лекарства по большим скидкам.

Дом Прицкера пережил революцию и выстоял во время Второй мировой войны, когда половина города превратилась в руины. Сам хозяин дома пропал как только началась революция. С приходом большевиков он вывез свою семью за границу, предположительно во Францию. Когда в дом аптекаря постучали вначале махновцы, а потом "красные", там уже никого не было. Прицкеру даже удалось вывезти часть мебели. Все, что осталось в здании, растащили "борцы за справедливость", среди которых были и те работяги, семьям которых аптекарь почти бесплатно периодически отдавал лекарства.

Советская власть дом национализировала, но на его первом этаже неизменно работала аптека. Мебель аптеки сохранилась с царских времен, резные деревянные аптечные шкафы, прилавки, а так же старинный кассовый аппарат. Правда, под самой крышей нарисовали красную звезду.

На втором этаже, в бывшей квартире Прицкера, устроили детский сад. На стенах в коридорах до сих пор остались рисунки с животными. Ясли выехали из здания в 90-е годы, а аптека закрылась лишь в начале 2000-х.

Сейчас этот красивый особняк находится в крайне плачевном состоянии, хотя зданию присвоен статус памятника местного значения.

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