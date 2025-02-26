Не тільки "Красная Москва": що дарували жінкам на 8 Березня у радянські часи

Квіти були обов'язковою частиною свята

Подарунки на 8 Березня в СРСР були особливими через постійний дефіцит. Рідкісна річ цінувалась вдвічі більше, ніж сьогодні. Для радянських людей це свято було водночас жіночим, сімейним і романтичним. "Телеграф" з'ясував, які подарунки найбільше радували жінок у ті часи.

Косметика понад усе

Парфуми були найбажанішим подарунком. Особливо цінувались "Червона Москва", "Улюблений букет імператриці", польські "Бути може" та французькі аромати. Іноземні парфуми діставали "по блату" і заздалегідь.

Другим за популярністю подарунком була туш для вій у брикетах. Її в народі називали "плювачкою", бо для використання доводилось змочувати слиною.

Не менш бажаними були й рум'яна, особливо імпортні. Через їхню рідкість жінки радо приймали такі подарунки.

Звичайні речі як розкіш

Капронові колготки чи панчохи викликали справжній захват. Радянські жінки використовували яскраві речі, щоб виділитись у сірій буденності.

Навіть коробки від цукерок і печива не викидали — вони нагадували про свято.

Смаколики для свята

Делікатесні набори були особливим подарунком. Туди могли входити цукерки "Пташине молоко", розчинна кава, баночка ікри, шампанське та "Московська" ковбаса.

У пізні радянські роки стало модно дарувати торти, особливо "Казку". Фабричні торти коштували дорого, тому зазвичай їх пекли вдома.

Квіти були обов'язковою частиною свята. Мімоза тоді була популярнішою за тюльпани — ця традиція з'явилася ще в 1920-х роках.

Радянські люди були невибагливими. Набір сковорідок, який сьогодні може образити, тоді викликав щиру радість і вдячність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як насправді виглядали магазини в СРСР. Люди чекали на завіз товару по кілька годин.