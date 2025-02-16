П’ять речей із СРСР, які виглядали дивно: спробуйте вгадати, навіщо вони потрібні

За деякими з цих речей відразу складно визначити їхнє призначення

У Радянському Союзі була велика кількість дивних речей, які в наш час уже в такому вигляді ніде не побачиш. Це стосується як електроприладів, кухонного приладдя, так і інших побутових речей.

"Телеграф" розповідає, які "дива" були в СРСР, і як вони виглядали. За деякими з них одразу навіть не зрозуміло, що це й для чого.

У когось такий дивний мотлох навіть міг завалятися на антресолях і, до речі, речі з СРСР можна дорого продати колекціонерам.

П’ять дивних речей із СРСР

На перший погляд, можна подумати, що це дитяча іграшка. Однак ця дивна річ насправді — стереоскоп. Це оптичний бінокулярний пристрій для перегляду об’ємних фотографій.

Дивлячись на цю фотографію можна придумати собі безліч варіантів того, що ж це насправді. Однак мало хто справді одразу здогадається, що в Радянському Союзі таким був мікрофон.

Це "диво" на колесах насправді сьогодні є у кожному будинку, ось тільки виглядає сучасно. А на цьому фото представлений радянський пилосос.

У цьому випадку шансів вгадати, що це за штуковина, вкрай мало. Можливо, хтось припустив, що це поштова скринька. Але ні. Насправді ж це звичайна хлібниця.

І насамкінець — не менш дивна річ. Саме так у Радянському Союзі виглядав апарат для складання іспиту до ДАІ.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, які речі в Радянському Союзі вважалися модними, а зараз на них страшно дивитися.