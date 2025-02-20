Ці п’ять дивних предметів мали кожен у СРСР: вгадайте, навіщо вони потрібні
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Нове покоління може лише гадати про призначення цих предметів
Життя людей у Радянському Союзі відрізнялося своєрідним побутом та ставленням людей із навколишнього світу. Уродженці СРСР, напевно, пам’ятають предмети, які у сучасних людей викликають подив.
"Телеграф" розповість, які ще існували дивні речі "родом із СРСР".
Перед вами електрична прядка. Сьогодні таку річ практично неможливо зустріти. Зазвичай прядки були виготовлені з дерева і призначалися для ручної роботи. Їх можна було побачити у сільській місцевості.
Електричну ж прядку можна було дістати у спеціальних магазинах.
Цей предмет на вигляд схожий на м’ясорубку. Але насправді, це локшерізка. З її допомогою можна швидко приготувати улюблені спагетті чи інші макаронні вироби.
Подібні вироби існують і зараз, тільки вони є електричними.
Це чапельник. Цей кухонний інструмент у вигляді короткої або довгої знімної ручки був відомий ще до Радянського Союзу та призначений для сковороди та кришки.
А ця коробка, якщо її відкрити, є не чим іншим, як машинкою для заточування лез бритви.
Цей пристрій використовувався для відділення серединки яблук.
Раніше "Телеграф" писав про те, навіщо в СРСР робили трикутні скляні пляшки.