Не только "Красная Москва": что дарили женщинам на 8 Марта в советское время

Цветы были обязательной частью праздника

Подарки на 8 Марта в СССР были особенными из-за постоянного дефицита. Редкая вещь ценилась вдвое больше, чем сегодня. Для советских людей этот праздник был женским, семейным и романтичным. "Телеграф" выяснил, какие подарки больше всего радовали женщин в те времена.

Косметика превыше всего

Духи были самым желанным подарком. Особенно ценились "Красная Москва", "Любимый букет императрицы", польские "Быть может" и французские ароматы. Иностранные духи доставали "по блату" и заранее.

Вторым по популярности подарком была тушь для ресниц в брикетах. Ее в народе называли "плевалкой", потому что для использования приходилось смачивать слюной.

Не менее желанными были и румяна, особенно импортные. Из-за их редкости женщины с радостью принимали такие подарки.

Обычные вещи как роскошь

Капроновые колготки или чулки вызывали настоящий восторг. Советские женщины использовали яркие вещи, чтобы выделиться в серой обыденности.

Даже коробки от конфет и печенья не выбрасывали – они напоминали о празднике.

Вкусности для праздника

Деликатесные наборы были особым подарком. Туда могли входить конфеты "Птичье молоко", растворимый кофе, баночка икры, шампанское и "Московская" колбаса.

В поздние советские годы стало модно дарить торты, особенно "Сказку". Фабричные торты стоили дорого, поэтому обычно их пекли дома.

Цветы были обязательной частью праздника. Мимоза тогда была популярнее тюльпанов — эта традиция появилась еще в 1920-х годах.

Советские люди были неприхотливыми. Набор сковородок, который сегодня может обидеть, вызывал искреннюю радость и благодарность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как на самом деле выглядели магазины в СССР. Люди ждали завоза товара по несколько часов.