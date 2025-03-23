Пышное цветение гарантировано: когда и как обрезать розы весной

Для пышного цветения роз нужен хороший уход

Весной принято не только сажать овощи и фрукты, но и ухаживать за цветами, чтобы они выглядели красиво. В частности, обязательной процедурой для роз является обрезка. От этого зависит, как будут формироваться бутоны и цвести кусты.

Оптимально обрезать розы в марте-апреле, когда набухли почки. В то же время, важно это сделать до того, как они начали расти. В значительной степени это зависит от погоды весной, но надо, чтобы не было заморозков и холода, пишет Actualno.

Обрезку кустов делают в солнечный день, когда стабильно держится температура по меньшей мере +5. Инструменты для обрезки следует обработать в крепком растворе марганцовки. Сначала нужно сделать санитарную обрезку кустов — то есть избавиться от сухих и поврежденных ветвей.

Тогда переходим к формовочной обрезке. Ветвь обрезают под углом 45 градусов, на 5-7 миллиметров выше уровня почек. Если срез молочного оттенка — это хорошо, а вот бурые пятна свидетельствуют о болезни растения. Тогда надо срезать ветку настолько, чтобы срез был светлым. Обычно подрезают половину или треть ветки.

Побеги укорачивают на половину или треть, фото Freepik

Верхняя почка должна быть направлена наружу, чтобы не росла внутрь кроны. А вот срез должен "смотреть" вниз. В результате обрезки кустов роз должно остаться несколько сильных побегов.

Если укоротить большинство побегов, то со временем вырастут новые и более крепкие, на которых будут цвести розы. А вот умеренная обрезка поможет сформировать боковые побеги, поэтому кусты станут более объемными. Высота взрослого куста после обрезки должна быть 20-25 сантиметров, а молодого – до 15 сантиметров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о благоприятных днях для посадки овощей и фруктов в марте. Успейте сделать это, чтобы впоследствии иметь максимально большой урожай.