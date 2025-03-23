Пышное цветение гарантировано: когда и как обрезать розы весной
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Для пышного цветения роз нужен хороший уход
Весной принято не только сажать овощи и фрукты, но и ухаживать за цветами, чтобы они выглядели красиво. В частности, обязательной процедурой для роз является обрезка. От этого зависит, как будут формироваться бутоны и цвести кусты.
Оптимально обрезать розы в марте-апреле, когда набухли почки. В то же время, важно это сделать до того, как они начали расти. В значительной степени это зависит от погоды весной, но надо, чтобы не было заморозков и холода, пишет Actualno.
Обрезку кустов делают в солнечный день, когда стабильно держится температура по меньшей мере +5. Инструменты для обрезки следует обработать в крепком растворе марганцовки. Сначала нужно сделать санитарную обрезку кустов — то есть избавиться от сухих и поврежденных ветвей.
Тогда переходим к формовочной обрезке. Ветвь обрезают под углом 45 градусов, на 5-7 миллиметров выше уровня почек. Если срез молочного оттенка — это хорошо, а вот бурые пятна свидетельствуют о болезни растения. Тогда надо срезать ветку настолько, чтобы срез был светлым. Обычно подрезают половину или треть ветки.
Верхняя почка должна быть направлена наружу, чтобы не росла внутрь кроны. А вот срез должен "смотреть" вниз. В результате обрезки кустов роз должно остаться несколько сильных побегов.
Если укоротить большинство побегов, то со временем вырастут новые и более крепкие, на которых будут цвести розы. А вот умеренная обрезка поможет сформировать боковые побеги, поэтому кусты станут более объемными. Высота взрослого куста после обрезки должна быть 20-25 сантиметров, а молодого – до 15 сантиметров.
Ранее "Телеграф" рассказывал о благоприятных днях для посадки овощей и фруктов в марте. Успейте сделать это, чтобы впоследствии иметь максимально большой урожай.