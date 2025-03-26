Один лайфхак — и урожай вас удивит: как правильно сажать чеснок весной

При посадке чеснока весной нужно помнить важное правило

Многие огородники сажают чеснок осенью, чтобы он был всю зиму в земле и с весны начал прорастать. Однако, это не проблема — можно сажать эту культуру и непосредственно весной. Однако, нужно учитывать важные нюансы. Мы уже рассказывали, как часто нужно поливать рассаду, а сегодня делимся, как правильно сажать чеснок весной.

Важный нюанс, который нужно помнить — чеснок не боится холода, он весьма морозостойкий, пишет издание The Spruce. Более того, есть один лайфхак, который поможет чесноку дать хороший урожай.

Когда сажать чеснок весной?

Перед посадкой в землю чеснок с твердой шейкой нужно охлаждать в течение 4-8 недель. Поэтому уже сейчас можно отнести его в прохладное место. Если у чеснока мягкая шейка, будет достаточно 3-4 недель в холоде. И это главный лайфхак для щедрого урожая.

Высаживать чеснок в открытый грунт можно будет, когда земля хорошо прогреется и будет пригодна для обработки. При этом помните, что чеснок морозостойкая культура, так что можно не переживать за ночные заморозки или похолодание.

Как сажать чеснок?

Выбирая участок под чеснок помните, что лучше всего сажать его на солнечной стороне участка. Перед посадкой удобрите почву компостом или гранулированными органическими удобрениями.

Разделите зубчики, оставляя шелуху и посадите острыми концами в землю. Располагайте каждый зубчик на расстоянии около 10 см друг от друга.

После посадки обязательно полейте грядки водой. Продолжайте поливать грядки с чесноком по мере высыхания почвы на поверхности. Можно удобрять чеснок каждый 2-3 недели органическим удобрением для лучшего урожая.

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