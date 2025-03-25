Є важлива умова: коли розсаду помідорів можна садити у відкритий ґрунт

Що потрібно знати перед тим, як висаджувати розсаду томатів у ґрунт

Вирощування розсади – процес трудомісткий та непростий, проте цікавий та корисний. Урожай, вирощений власноруч, точно вас порадує. Ми вже розповідали, як часто потрібно поливати розсаду, а сьогодні ділимося, коли потрібно пересаджувати розсаду помідорів у відкритий ґрунт.

Є важлива умова, яка вирішить, чи отримаєте ви врожай із саджанців, пише видання The Spruce. І висаджуючи розсаду помідорів у відкритий ґрунт, цю умову обов’язково потрібно враховувати.

Коли висаджувати розсаду помідорів у ґрунт

Приблизно за 3-4 тижні до того, як висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, потрібно пересадити саджанці з дрібних контейнерів у просторіші лотки або горщики. Рослини при цьому повинні бути приблизно 7-10 см заввишки і мати три або більше пар листя. Це допоможе зміцнити кореневу систему помідорів перед висаджуванням на городі.

Коли саджанці добре проростуть у великих контейнерах, їх можна сміливо висаджувати у відкритий ґрунт. І ось тут важливо зважати на головну умову — має бути досить тепло. Тобто ймовірність заморозків має бути нульовою, інакше все було марно. Слідкуйте, щоб протягом кількох днів поспіль температура була на рівні 18-20 градусів за Цельсієм. Ось тоді і можна садити розсаду у відкритий ґрунт.

Коли ваші саджанці виростуть приблизно до 20-25 см заввишки, а температура на вулиці буде досить теплою та комфортною, можна приступати до висадження розсади помідорів на городі. Перед посадкою потрібно обробити ґрунт від бур’янів, а також удобрити його компостом, щоб грядки були пухкішими. Висаджувати помідори краще на сонячній стороні ділянки. А після висадки саджанців, рівномірно полийте кожну рослину.

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