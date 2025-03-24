Від цього залежатиме майбутній урожай: як часто потрібно поливати розсаду

Рослини в контейнерах, висаджені на розсаду, потребують регулярного поливу

У березні багато дачників починає вирощувати розсаду різних овочів, щоб потім посадити її відкритий грунт і прискорити вирощування улюблених культур. Проте багато городників, особливо не досвідчених у цій справі, запитують — а як часто потрібно поливати розсаду. Ми вже розповідали, коли сіяти редис для раннього врожаю, а сьогодні ділимося порадами щодо поливу розсади.

Правильний полив є запорукою зростання міцних та енергійних рослин, пише видання The Spruce. Залежно від того, за яких умов — кімнатних або на відкритому повітрі — вирощується розсада, а також залежно від виду рослин, підбирається режим поливу.

Як часто потрібно поливати розсаду

Експерти радять поливати розсаду в контейнерах хоча б один раз на день, ґрунт повинен бути рівномірно зволожений для комфортного проростання насіння. Частіший полив потрібен, коли ґрунт під розсадою висихає швидше через занадто тепле середовище або вплив сонця.

Також слід пам’ятати, що частоту поливу доведеться збільшувати по мірі росту рослин. Дуже важливо підтримувати рівень вологості ґрунту, коли розсада тільки почне проростати, у цей період рослинам вкрай необхідна вода, тому не допускайте пересихання ґрунту.

Визначити, коли потрібно поливати розсаду, можна візуально – якщо бачите, що ґрунт підсохнув – помірно поливайте. Можете поспостерігати, як швидко підсихає грунт, і в залежності від цього встановіть собі режим поливу — щодня або через день.

Не поливайте розсаду "наосліп" згідно з режимом, а ретельно переглядайте кожен контейнер перед поливом. Якщо бачите, що ґрунт ще досить вологий, відкладіть полив. Якщо хочете отримати якісну розсаду та хороший урожай у майбутньому – ніколи не допускайте повного висихання ґрунту.

Пам’ятайте, що поливати розсаду рекомендовано знизу, біля самого ґрунту. Це дозволить уникнути перекидання та пошкодження ніжних стебел молодих саджанців.

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