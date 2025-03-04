Топ-5 дивних речей із СРСР: вгадайте призначення цих чудасій (фото)

Зараз ці речі виглядають загадково

Радянське життя вирізнялося вельми своєрідним побутом. Так, наприклад, в СРСР у людей під рукою завжди була ціла низка речей, які зараз при одному тільки своєму вигляді вганяють у ступор.

"Телеграф" розповідає про 5 дивних речі з Союзу, про призначення яких багато хто зараз і не здогадується.

Ця річ, на перший погляд, схожа на вуличний умивальник на дачу або може на якусь дивну чашку. Впевнені, така штука здатна викликати паніку у сучасних людей, якщо їм це запропонують використати за призначенням. Справа в тому, що це радянська клізма.

А це штуковина для справжніх господарок. Може тому радянські чоловіки рідко бували на кухні? Цей апарат використовували для отримання вершків з молока — молочний сепаратор.

Цей девайс був знахідкою для радянського спортсмена, хоча на вигляд ніби має цікавити комунальників. Так, справді, це лічильник, але кроків — крокомір.

Це схоже на фотоапарат, але насправді армійський сигнальний ліхтар.

Від цієї речі чомусь віє мистецтвом, але до музики вона не має жодного стосунку. Радянські модниці вечорами штопали панчохи за допомогою неї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо в СРСР робили трикутні скляні пляшки.