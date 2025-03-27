Странные тайники: куда люди в СССР прятали свои сбережения

Главное было проявить фантазию

В Советском Союзе люди часто прятали деньги в очень неожиданных местах. Банкам не доверяли, а банковских карт еще не было, поэтому приходилось придумывать домашние тайники.

Практически каждый уголок квартиры мог стать хранилищем для сбережений – от книг до бытовой техники. "Телеграф" выяснил, какие удивительные места использовали советские граждане для хранения денег.

Книги — самый простой тайник

Книги были одним из самых популярных мест для хранения наличных денег. Особенно удобно это было в квартирах с большими домашними библиотеками. Купюры просто клали между страницами, и книга выглядела обычно на полке среди других.

Единственная проблема – нужно было хорошо запомнить, в какую именно книгу спрятали деньги. Иначе приходилось проверять каждую.

Шторы и ковры

Тяжелые шторы часто использовали как хранилище. Деньги заворачивали в бумагу и прикрепляли булавками к нижней части штор. Этот способ хорошо работал, особенно летом, когда шторы редко трогали.

Под коврами тоже прятали немало денег. Купюры раскладывали по полу, а сверху стелили ковер. Способ был прост, но нужно было осторожно убирать, чтобы случайно не показать тайник.

Мебель и бытовая техника

Задние стенки шкафов, телевизоров и другой техники тоже становились местом для хранения денег. Купюры заворачивали в полиэтилен и приклеивали лейкопластырем к поверхностям, где не было влаги. Это требовало определенных усилий, но деньги были надежно скрыты.

Фальшивые конструкции

Самые изобретательные люди создавали специальные тайники. В ванной монтировали фальшивую трубу для хранения ценностей. Некоторые делали в стене отверстие и устанавливали ложную розетку-сейф. Такие способы нуждались в умении работать руками, но обеспечивали хорошую защиту денег.

Другие необычные места

Кроме основных тайников, деньги хоронили в горшках с цветами, старых вазах, детских игрушках и даже в специально подготовленной одежде. Главное было проявить фантазию.

Все эти методы хранения денег имели свои риски. Можно было забыть, где именно спрятал деньги. Купюры могли повредиться от влаги или пыли. А еще опытные воры часто знали о распространенных тайниках и искали именно там.

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