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Цибуля, чорнобривці, перець і не тільки: які рослини стануть хорошими сусідами для моркви на городі

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Моркву потрібно садити поруч із деякими овочами, які стануть їй гарними сусідами Новина оновлена 31 березня 2025, 09:35
Моркву потрібно садити поруч із деякими овочами, які стануть їй гарними сусідами. Фото Freepik

Деякі рослини не поєднуються між собою на грядці, інші навпаки стануть хорошими сусідами

Морква — улюблена культура багатьох городників та дуже корисний овоч. Вона невибаглива у вирощуванні та добре росте на грядках при правильному догляді. Саджаючи моркву, потрібно враховувати рослини-компаньйони, які не тільки не заважатимуть їй, а й допомагатимуть. Ми вже розповідали, як швидко виростити кріп, а сьогодні ділимося, які рослини та культури стануть добрими сусідами для моркви на городі.

Спільна посадка рослин на городі – це ціла стратегія, яка враховує сусідство культур, пише The Spruce. Овочі і трави повинні допомагати одне одному. І якщо мова про моркву, то є кілька рослин, які стануть для неї добрими компаньйонами на грядці.

Кращі рослини-сусіди для моркви

Цибуля

Звичайна цибуля може стати хорошим сусідом для моркви. Він має сильний аромат та відлякує шкідників, зокрема морквяну муху. А ще ці дві рослини не конкурують за поживні речовини у ґрунті чи простір.

Чорнобривці

Досвідчені дачники знають, що чорнобривці на грядках з морквою здатні відлякувати морквяних мух і морквяну листоблошку. А ще ці милі квіти можуть впливати на смак овоча — вони роблять моркву солодшою та смачнішою.

чорнобривці

Перець

Морква та болгарський перець — добрі та взаємовигідні компаньйони на городі. Листя перцю може давати тінь і захистити моркву від сонця, а вона допомагає розпушити ґрунт для коріння перцю.

Кущова квасоля

Ця невибаглива рослина допомагає додавати органічні поживні речовини у ґрунт, створюючи більш багате середовище для моркви. А ще вона точно не заважатиме коренеплодам моркви і даватиме трохи тіні в спекотні дні.

Редиска

Редиска росте швидше за моркву і насправді дуже добре розпушує грунт для коренеплодів. Протягом усього літа морква та редиска — чудові компаньйони, які не заважають один одному.

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#Морква #Рослини #Корисні поради #Город