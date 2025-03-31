Лук, бархатцы, перец и не только: какие растения станут хорошими соседями для моркови на огороде

Некоторые растения не сочетаются между собой на грядке, а другие наоборот станут хорошими соседями

Морковь — любимая культура многих огородников и очень полезный овощ. Она неприхотлива в выращивании и хорошо растет на грядках при правильном уходе. Сажая морковь, нужно учитывать растения-компаньоны, которые не только не будут мешать ей, но и помогать. Мы уже рассказывали, как быстро вырастить укроп, а сегодня делимся, какие растения и культуры станут хорошими соседями для моркови на огороде.

Совместная посадка растений на огороде — это целая стратегия, которая учитывает соседство культур, пишет издание The Spruce. Овощи и травы должны помогать друг другу. И если речь о моркови, то есть несколько растений, которые станут для нее хорошими компаньонами на грядке.

Лучшие растения-соседи для моркови

Лук

Обычный лук может стать хорошим соседом для моркови. Он имеет сильный аромат и отпугивает вредителей, в частности морковную муху. А еще эти два растения не конкурируют за питательные вещества в почве или пространство.

Бархатцы

Опытные дачники знают, что бархатцы на грядках с морковью способны отпугивать морковных мух и морковную листоблошку. А еще эти милые цветы могут влиять на вкус овоща — они делают морковь более сладкой и вкусной.

Перец

Морковь и болгарский перец — хорошие и взаимовыгодные компаньоны на огороде. Листья перца могут давать тень и защитить морковь от солнца, а она помогает разрыхлить почву для корней перца.

Кустовая фасоль

Это неприхотливое растение помогает добавлять органические питательные вещества в почву, создавая более богатую среду для моркови. А еще она точно не будет мешать корнеплодам моркови и давать немного тени в жаркие дни.

Редис

Редиска растет быстрее моркови и на самом деле очень хорошо разрыхляет почву для корнеплодов. На протяжении всего лета морковь и редис — отличные компаньоны, которые не мешают друг другу.

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