Через две недели будет урожай: как быстро вырастить душистый укроп этой весной

Полезные советы по посеву и уходу за укропом в открытом грунте

Укроп — душистое и ароматное растение, которым приправляют и украшают блюда и добавляют в домашнюю консервацию. А еще это ароматное растение служит на огороде для отпугивания вредителей от других культур. Вырастить укроп этой весной можно быстро и просто, а первый урожай собрать уже через 10-14 дней.

Укроп весьма морозостойкое растение, так что его можно сеять даже ранней весной, пишет издание The Spruce. А первым урожаем сочных свежих веточек можно будет насладжаться уже через две недели.

Советы по выращиванию укропа

Сеять укроп в открытый грунт можно ранней весной, как только миновала угроза сильных заморозков. Можно также купить в садоводческих магазинах кусты укропа в горшках и пересадить их в открытый грунт — тогда урожай вы получите еще быстрее.

Лучше всего укроп прорастает в земле при температуре воздуха 15-17 градусов по Цельсию. Первые восходы могут появится и через 9-10 дней, но лучше дать укропу еще около недели хорошо прорасти и уже тогда собирать первый урожай на салат.

Чтобы постоянно иметь под рукой свежий сочный укроп, продолжайте сеять семене в грунт каждые две недели.

Помните, что укроп любит плодородную и хорошо дренированную почву. А грядки с этой душистой травой время от времени нужно прореживать. Также не допускайте пересыхания почвы и регулярно поливайте участок с укропом.

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