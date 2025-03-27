Ароматна зелень своїми руками: коли сіяти петрушку навесні і як її доглядати

Є кілька простих порад, які допоможуть виростити петрушку із насіння

Петрушка — ароматна зелень, яку часто додають до салатів та інших страв. Також цю пряну траву сіють на городі по сусідству з іншими культурами, щоби вона відлякувала шкідників. Ми вже розповідали, коли садити цибулю, а сьогодні ділимося, коли починати сіяти петрушку.

Виростити петрушку можна своїми руками, а починати садити насіння можна вже найближчим часом, пише видання The Spruce. Коли сіяти цю ароматну зелень і як її доглядати — читайте далі.

Коли і як садити петрушку

Вирощувати петрушку на городі чи саду досить просто. Це дворічна рослина, проте вона може самовільно насіватись і щороку безперервно виростати наново. Щоправда, краще час від часу міняти місце вирощування петрушки, щоб не виснажувати ґрунт та отримувати найкращий урожай.

Дуже важливо — сіяти насіння петрушки у відкритий ґрунт можна лише після того, як мине загроза заморозків, а земля стане придатною для обробки. Ця ароматна пряність росте досить швидко – насіння потребуватиме від двох до чотирьох тижнів, щоб прорости і дати перший свіжий урожай. Якщо хочете якнайшвидше отримати петрушку на салат — обирайте ранні сорти для посіву.

Перед посівом петрушки підготуйте ґрунт – виберіть сонячну сторону ділянки, видаліть бур’яни та удобріть землю компостом. Перед посівом насіння петрушки можна замочити на ніч. Висадіть насіння на мінімальну глибину, а між рядами зробіть відстань 20-25 см. Коли саджанці виростуть їх можна прорідити, видаливши дрібні та слабкі. Не забувайте регулярно поливати ділянку з петрушкою, тому що ця рослина потребує вологи

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