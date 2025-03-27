Не боїться заморозків та перепадів температур: коли садити цибулю навесні для раннього врожаю

Цибуля — один з важливих овочів на кожній кухні, його можна виростити самостійно

Весна — час нового посівного сезону, багато дачників та городників починають займатися вирощуванням розсади та висаджуванням деяких культур у відкритий ґрунт. Кінець березня-початок квітня — саме час для посадки цибулі, якщо хочете отримати ранній урожай.

При посадці цибулі у відкритий ґрунт потрібно враховувати деякі важливі нюанси, щоб потім зібрати гарний урожай, пише видання The Spruce. А оскільки цибуля — це культура, яка не боїться заморозків та перепадів температур, то можна починати її висаджувати вже зараз.

Як садити цибулю у відкритий ґрунт навесні

Почніть процес посадки цибулі із купівлі дрібних цибулин-сівців. Вибирайте якісний посадковий матеріал, простежте, щоб серед цибулин-сівців не було м’яких та зіпсованих – вони не проростуть.

Пам’ятайте, що цибулинам потрібно від 12 до 14 тижнів, щоб вирости у зрілу цибулю. Тому чим раніше ви її посадите, тим раніше отримаєте врожай. Цибулини-сівці можна садити ранньою весною, як тільки земля стане придатною для обробки. Ця культура не боїться різких перепадів температур та заморозків, тому не переживайте, що замерзне та пропаде. Однак можна "утеплити" грядки мульчею або соломою, також можна накрити плівкою.

Садити цибулю найкраще на сонячній стороні ділянки, на родючому грунті. Висаджуйте сівці в землю на відстані приблизно 10 см один від одного, а відстань між грядками має бути близько 20 см. Після посадки цибулі полийте грядки водою і стежте за висиханням ґрунту. При необхідності продовжуйте регулярно поливати цибулю, щоб овоч отримував достатньо вологи для росту.

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