Є одне важливе правило: коли обрізати троянди для пишного цвітіння

Кущі троянд дуже важливо обрізати перед сезоном цвітіння

Почався новий сезон для дачників та городників, багато хто вже зайнявся розсадою та плануванням площі для посадки культур на грядках. Однак не варто забувати про сад та клумби, адже зараз саме час зайнятися їхньою підготовкою до нового сезону.

Обрізання кущів троянд — важливе заняття, яке не варто пропускати, а початок квітня — саме час це зробити, пише Express. Якщо ви вирощуєте троянди і любите ці квіти — подбайте про них навесні.

Коли обрізати троянди?

Головне, що треба пам’ятати — обрізання троянд потрібно проводити до початку вегетаційного періоду, який зазвичай починається у другій половині травня. Є одне важливе правило — для обрізання кущів дочекайтеся, коли мине загроза весняних заморозків і встановиться стабільно тепла погода.

Квітень чудово підходить для обрізання троянд. Однак навіть невеликі заморозки можуть нашкодити щойно обрізаним стеблам троянд. Тому так важливо вибрати вдалий момент, коли різких перепадів і мінусових температур вже не буде.

Правильне обрізування кущів троянд робить їх здоровішими, стимулює зростання молодих стебел і гарантує пишніше і довге цвітіння. При обрізанні рекомендується залишати два-три пагони на слабкіших гілках і від чотирьох до п’яти на більш повних і здорових гілках троянди.

Крім того, обріжте засохлі гілочки, листя, почорнілі стебла. Це допоможе рослині спрямовувати енергію та поживні речовини у здорові гілки, не витрачаючи зусиль на ті, що вже ослабли або відмерли.

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