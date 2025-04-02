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Есть одно важное правило: когда обрезать розы для пышного цветения

Автор
Галина Струс
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Автор
Правильный уход за розами сделает их цветение более пышным Новость обновлена 02 апреля 2025, 10:02
Правильный уход за розами сделает их цветение более пышным. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Кусты роз очень важно обрезать перед сезоном цветения

Начался новый сезон для дачников и огородников, многие уже занялись рассадой и планированием площади для посадки культур на грядках. Однако не стоит забывать про сад и клумбы, ведь сейчас самое время заняться их подготовкой к новому сезону.

Обрезка кустов роз — важное занятие, которое не стоит пропускать, а начало апреля — самое время это сделать, пишет Express. Если вы выращиваете розы и любите эти цветы — позаботьтесь о них весной.

Когда обрезать розы?

Главное, что нужно помнить — обрезку роз нужно проводить до начала вегетационного периода, который обычно начинается во второй половине мая. Есть одно важное правило — для обрезки кустов дождитесь, когда минует угроза весенних заморозков и установится стабильно теплая погода.

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Апрель отлично подходит для обрезки роз. Однако даже небольшие заморозки могут навредить только что обрезанным стеблям роз. Поэтому так важно выбрать удачный момент, когда резких перепадов и тем более минусовых температур уже не будет.

Правильная обрезка кустов роз делает их более здоровыми, стимулирует рост молодых стеблей и гарантирует более пышное и долгое цветение. При обрезке рекомендуется оставлять два-три побега на более слабых ветвях и от четырех до пяти на более полных и здоровых ветвях розы.

Кроме того, обрежьте засохшие веточки, листья, почерневшие стебли. Это поможет растению направлять энергию и питательные вещества в здоровые ветки, не тратя усилий на те, что уже ослабли или отмерли.

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