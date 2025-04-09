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Темношкірий самурай та переписування історії Японії: чим здивувала фанатів нова Assassin’s Creed (фото)

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
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Автор
Гра Assassin’s Creed
Гра Assassin’s Creed. Фото Колаж "Телеграф"

Попри критику, гра отримала чудові відгуки в Steam

У березні 2025 року Ubisoft Quebec випустила нову частину серії Assassin’s Creed, події якої вперше відбуваються у Японії XVI століття. Гру супроводжували скандали ще до релізу — інтернет-спільнота кілька разів "скасовувала" проєкт, зокрема через темношкірого самурая Ясукé як одного з головних героїв. Це спричинило хвилю хейту, в якій гру звинувачували в "переписуванні історії" та надмірній поступливості "лівим трендам". Додаткове обурення викликало вільне трактування японських культурних цінностей, на що офіційно відреагував навіть уряд Японії.

Shadows — уже третя гра від Ubisoft Quebec після Syndicate та Odyssey. І, схоже, найамбітніша.

Цього разу гравцям запропоновано одразу двох протагоністів — самурая Ясукé та синобі Наое. Проте, попри очікування, Ясукé зникає після прологу майже на 15 годин геймплею. Це викликало нову хвилю розчарування серед гравців — за темношкірого воїна очікували грати більше. Натомість головна історія ведеться від імені Наое — мстивої дівчини-асасинки з провінції Іга.

Попри це, фанати визнають, що атмосфера гри виняткова. Природа, зміна пір року, погодні ефекти, жива анімація листя і води, якісне освітлення з підтримкою RTX — усе це створює сильний візуальний досвід. Один із геймерів пише в Steam:

"Нарешті перша гра, яка ефективно використовує RTX. Тіні, світло, стелс — усе виглядає дуже круто."

Що таке стелс у відеоіграх

Стелс (від англ. stealth — "прихованість") — це жанровий елемент або ігрова механіка, у якій гравець має уникати прямого зіткнення з ворогами, діяти потай, ховатися в тіні, пересуватись непомітно і нейтралізовувати супротивників без зайвого шуму. У таких іграх головне — залишитися непоміченим, а не атакувати відкрито. Стелс-місії часто нагадують головоломки, де важлива тактика, планування й уважність.

Сторінка гри в Steam

Та є й проблеми: від стелсу в стилі Тарантіно — до квестів "збери 15 оригамі".

Попри хорошу постановку та музику, гру критикують за перевантаженість. У коментарях згадують десятки таборів, фортець, примус до грінду, нудні місії на зразок "убий 25 бандитів" і мертвий світ без інтерактивності. Особливо дісталося поселенням — гравців змушують збирати солому та дошки по кущах, хоча навколо блукають десятки непотрібних NPC.

У Steam рейтинг гри перевищив 80%, продажі — понад 2 мільйони копій за два дні.

Попри хейт, Assassin’s Creed Shadows стала однією з найуспішніших частин серії за останні роки. Вона вже обійшла за стартовими продажами Origins та Odyssey.

"Це гра, яка змушує лізти у Вікіпедію і читати про Японію. Нарешті мрія фанатів здійснилася", — пише геймер.

Сторінка гри в Steam

Shadows — це гра, зроблена з любов’ю до Японії, але з типовими недоліками Ubisoft: грінд, затягнутий сюжет, половинчаста реалізація героїв. Проте завдяки сильній естетиці, цікавому стелсу та проробленій графіці, гра все ж справила враження.

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Теги:
#Ubisoft #Steam #Гра на ПК