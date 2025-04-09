Темнокожий самурай и переписывание истории Японии: чем удивила фанатов новая Assassin’s Creed (фото)

Несмотря на критику, игра получила отличные отзывы в Steam

В марте 2025 года Ubisoft Quebec выпустила новую часть серии Assassin’s Creed, события которой впервые происходят в Японии XVI века. Игру сопровождали скандалы еще до релиза — интернет-сообщество несколько раз "отменяло" проект, в частности из-за темнокожего самурая Ясукé как одного из главных героев. Это повлекло за собой волну хейта, в которой игру обвиняли в "переписывании истории" и чрезмерной уступчивости "левым трендам". Дополнительное возмущение вызвало свободную трактовку японских культурных ценностей, на что официально отреагировало даже правительство Японии.

Shadows – уже третья игра от Ubisoft Quebec после Syndicate и Odyssey. И, похоже, самая амбициозная.

На этот раз игрокам предложено сразу два протагонистов — самурая Ясукé и синоби Наоэ. Однако несмотря на ожидания, Ясукé исчезает после пролога почти на 15 часов геймплея. Это вызвало новую волну разочарования среди игроков – за темнокожего воина ожидали играть больше. А главная история ведется от имени Наоэ — мстительной девушки-асасинки из провинции Ига.

Тем не менее, фанаты признают, что атмосфера игры исключительная. Природа, смена времен года, погодные эффекты, живая анимация листьев и воды, качественное освещение с поддержкой RTX – это создает сильный визуальный опыт. Один из геймеров пишет в Steam:

"Наконец-то первая игра, эффективно использующая RTX. Тени, свет, стелс — все выглядит очень круто."

Что такое стелс в видеоиграх

Стелс (от англ. stealth — "скрытость") — это жанровый элемент или игровая механика, в которой игрок должен избегать прямого столкновения с врагами, действовать тайком, прятаться в тени, передвигаться незаметно и нейтрализовывать противников без лишнего шума. В таких играх главное – остаться незамеченным, а не атаковать открыто. Стелс-миссии часто напоминают головоломки, где важна тактика, планировка и внимательность.

Страница игры в Steam

Да есть и проблемы: от стелса в стиле Тарантино до квестов "собери 15 оригами".

Несмотря на хорошую постановку и музыку, игру критикуют за перегруженность. В комментариях упоминают десятки лагерей, крепостей, принуждение к гринду, скучные миссии вроде "убей 25 бандитов" и мертвый мир без интерактивности. Особенно досталось поселению — игроков заставляют собирать солому и доски по кустам, хотя вокруг бродят десятки ненужных NPC.

У Steam рейтинг игры превысил 80%, продажи — более 2 миллионов копий за два дня.

Несмотря на хейт, Assassins Creed Shadows стала одной из самых успешных частей серии за последние годы. Она уже обошла по стартовым продажам Origins и Odyssey.

"Это игра, которая заставляет лезть в Википедию и читать о Японии. Наконец-то мечта фанатов осуществилась", — пишет геймер.

Страница игры в Steam

Shadows – это игра, сделанная с любовью к Японии, но с типичными недостатками Ubisoft: гринд, затянутый сюжет, половинчатая реализация героев. Однако благодаря сильной эстетике, интересному стелсу и проделанной графике, игра все же произвела впечатление.

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