Маск показував фокуси на вечірці Трампа: відео потрапило до мережі

Глава SpaceX знайшов собі іграшку

Американський мільярдер Ілон Маск, який останнім часом став дуже вагомою фігурою у політиці США, відвідав вечірку президента Дональда Трампа. При цьому на кадрах помітно, що в цьому середовищі йому було нудно.

На кадрах, які були поширені в мережі, видно, що Маск для того, щоб розважити себе, спорудив конструкцію зі столових приладів і утримував її рівновагу на пальці. При цьому можна побачити, що все це відбувалося, поки Трамп знаходився на сусідньому дивані.

Жінка, якій мільярдер намагався показати нову іграшку, забавами глави Tesla та SpaceX не буда вражена та зрештою перевела увагу на телефон.

Як відомо, Маск в адміністрації Трампа керує тимчасовим федеральним органом під назвою "Департамент державної ефективності" (DOGE). Це відомство займається скороченням бюджетних видатків і вже ініціювало низку суперечливих рішень. Серед них – ліквідація USAID – структури, через яку фінансувалися численні гуманітарні проєкти по всьому світу.

Через свій незрозумілий статус і повноваження мільярдера вже називали "справжнім президентом США", а він сам зазнав активної критики. При цьому в США навіть почалися напади на заводи та автомобілі Tesla.