Коли McDonald's вперше почав класти іграшки до свого меню та як вони виглядали раніше (фото)

Спочатку до їжі дітям докладали пазли, м’ячі, настільні ігри

МакДональдз в Україні запустив нову акцію з ексклюзивними фігурками з гри Майнкрафт (Minecraft). Це визвало справжній бум та величезні черги. Проте колись іграшки з Happy Meal (дитяче меню) виглядали зовсім по-іншому.

Хеппі Міл – це дитячий комплексний обід з іграшкою у McDonald’s. Хеппі Міл почали продавати в 1979 році, майже через 40 років після заснування McDonald’s, розповідає bazilik.

Тоді іграшки з McDonald’s були зовсім іншими. Разом з гамбургером, маленькою картоплю фрі та пакетом печива клали пазли, м’ячики, настільні ігри, браслети тощо. На коробках були лабіринти та комікси.

Все змінилося у 1987 році, коли McDonald’s почав випускати ліцензовані іграшки від Disney. Саме вони зробили Хеппі Міл таким популярним. В ньому можна було отримати усіх 101 далматинців, Міккі Мауса, Попелюшку, Білосніжку та інших улюблених дитячих героїв.

За всю історію McDonald’s створювали й інші великі колаборації: "Трансформери", "Зоряні війни", Hello Kitty, LEGO, Barbie, "Телепузики" тощо.Найбільшу популярність мала серія Ty’s Teenie Beanie Babies у 1997 році. McDonald’s зробив мініатюрні версії популярних м’яких іграшок, які дуже сподобалися малюкам. Лише за рік ресторан продав понад 100 мільйонів іграшок.

У березні 1997 року, після успіху мультфільму "Горбань з Нотр-Дама" від Disney, McDonald's випустив серію іграшок Happy Meal. Серед восьми фігурок були амулет Есмеральди, скіпетр з Горбанем усередині та барабан Клопена.

Іграшки з МакДональдз минулих років

Фото: Facebook-група Хеппі Міл МакДональдз УКРАЇНА

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує нове меню за мотивами Minecraft. До акції входять спеціальні БІГ МАК МЕНЮ та МЕНЮ ЧІКЕН МАКНАГЕТС за мотивами фільму. У кожному дорослому наборі: біг-мак або нагетси, середня картопля фрі, напій, а також ексклюзивна колекційна іграшка, яку не можна обрати самостійно.