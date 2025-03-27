Воскресіння Христа і Лазарева субота: церковний календар на квітень 2025

Українці вже з нетерпінням чекають на Страсний тиждень, Вербну неділю та завершення Великого посту

​У квітні 2025 року українці святкуватимуть багато важливих подій, включаючи низку важливих церковних свят. Зверніть увагу, що з вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, і релігійні свята змістилися на 13 днів назад.

Другого місяця цієї весни українці святкуватимуть одне з найважливіших християнських свят — Великдень. Також на нас чекатиме закінчення Великого посту та Вербна неділя. "Телеграф" підготував для вас церковний календар на квітень 2025.

Церковні свята у квітні 2025

12 квітня — Лазарева субота;

13 квітня — Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя);

14 квітня — Початок Страсного тижня;

17 квітня — Великий четвер (Чистий четвер);

18 квітня — Велика п'ятниця (Страсна п'ятниця);

20 квітня — Світле Христове Воскресіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні з'явиться ще одне важливе свято для армії. Тепер ми відзначатимемо День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.