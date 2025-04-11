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Оставьте открытое окно и зажгите свечу: что можно и нельзя делать на кладбище во время поминальных дней

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
На следующие выходные после Пасхи украинцы ходят на кладбище поминать умерших близких Новость обновлена 11 апреля 2025, 12:07
На следующие выходные после Пасхи украинцы ходят на кладбище поминать умерших близких. Фото Getty Images

Традиции и приметы, в которые верили наши предки

После Пасхи, которая в этом году отмечается по новому церковному календарю 20 апреля, наступают поминальные дни. В это время христиане вспоминают своих умерших родственников, ходят на кладбища и молятся за их души. Для поминальных дней существует много традиций и примет, которых придерживались еще наши предки.

"Телеграф" расскажет, что можно и нельзя делать в поминальные дни, и как вести себя на кладбище во время визита к могилам родственников.

Традиции и приметы на поминальные дни

Традиционно в следующие выходные после Пасхи верующие собираются на кладбищах, чтобы помянуть своих умерших родственников. Перед этим могилы убирают, садят цветы, приводят в порядок, а уже в сами выходные собираются у мест захоронений.

кладбище, поминальные дни

Кладбище — место тишины и покоя, здесь не стоит выпивать алкоголь, громко веселиться, развлекаться. Лучшим способом помянуть близких будет помолиться у их могил.

На кладбище в поминальные дни нельзя ругаться, материться, курить. Также в поминальную неделю не стоит называть умерших родственников покойниками или мертвыми, лучше вспоминать их по имени ли родственной связи.

Запрещено выливать алкоголь в землю могилы, это может оскорбить дух человека, который там лежит. Также не нужно оставлять еду — паску, крашенки, сладости.

кладбище, поминальные дни

Лучше всего в период поминальной недели отложить все огородные и садовые работы, иначе урожая не будет. Перенесите земельные дела на следующие дни после поминальных.

Когда идете на кладбище на гробки, оставьте дома открытое окно — согласно верованиям, таким образом души умерших родственников смогут посетить свой дом. Также можно оставить на подоконнике пасочку и крашенки, а вечером зажечь свечу и помолиться.

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