Забудете про лушпиння цибулі назавжди: три способи оригінально пофарбувати яйця до Великодня

Є три цікаві способи, як пофарбувати яйця на Великдень

У 2025 році велике релігійне свято східного та західного обрядів Великдень відзначатимеся 20 квітня. Традиційно цього дня віруючі ходять у храми з великодніми кошиками, в яких несуть святити продукти — пасочки, крашанки, м’ясо, молочні продукти та інше. Українські господині ретельно готуються до свята і не лише самі печуть святкову випічку, а й фарбують яйця у різні кольори.

Є багато народних способів пофарбувати курячі яйця для великоднього кошика, пише nv.ua. Особливо популярним був спосіб варити їх у лушпинні цибулі, отримуючи насичений бордовий відтінок. Однак — лушпиння цибулі — це минуле століття. "Телеграф" розповість про сучасні способи оригінально пофарбувати яйця до Великодня 2025.

Три способи пофарбувати яйця до Великодня

Фіолетова капуста

Фіолетову капусту можна використовувати для фарбування великодніх яєць, вони будуть незвичайного синього або блакитного відтінку і будуть виділятися в кошику. Вам знадобиться половинка качана фіолетової капусти – наріжте її дрібно, покладіть у каструлю і залийте 2 літрами води. Додайте три столові ложки оцту та відправляйте на вогонь. Коли капуста провариться годину-півтори, витягніть мякоть і залиште відвар остигати. Потім покладіть у нього холодні відварені яйця і залиште на кілька годин. Інтенсивність кольору яєць залежатиме від часу, який вони проведуть у відварі.

Куркума

Ще один незвичайний спосіб пофарбувати яйця – за допомогою прянощів куркуми. У невелику каструлю налийте близько літра води, покладіть три столові ложки куркуми та добре перемішайте. Потім покладіть яйця в цю суміш та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння та відваріть 10-15 хвилин на слабкому вогні. Після цього залиште яйця остигати в цьому відварі та отримайте красиві крашанки насиченого жовтого відтінку.

Чай каркаде

Пофарбувати яйця до Великодня можна також за допомогою чаю каркаде — ви отримаєте незвичайний відтінок нічного неба. Налийте в каструлю близько літра води, додайте одну столову ложку оцту і одну ложку солі, перемішайте і покладіть у суміш яйця. Доведіть до кипіння та варіть яйця у відварі близько 10 хвилин. Залишіть яйця остигати в каркаде на 5-6 годин, потім дістаньте і злегка змастіть олією для блиску.

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