Не помиліться, щоб не втратити врожай: на якій відстані садити помідори та огірки

Правильна відстань сприяє здоровому росту рослин

Почався сезон городніх робіт, і саме час підготувати грядки для посадки улюблених овочів. Але важливо не лише враховувати сприятливі дні за місячним календарем, а й безліч інших ключових моментів. Один із найважливіших факторів — правильна відстань між культурами.

"Телеграф" вирішив підказати, які бувають схеми посадки помідорів та огірків та на якій відстані правильно висаджувати ці рослини. Це важливо знати, бо від цього залежить врожайність.

На якій відстані садити помідори

Класична схема посадки

Таку схему слід використовувати для низькорослих сортів томатів. І висаджувати рослини потрібно в один ряд, дотримуючись інтервалу 30-40 см між кущами й 50-60 см між рядами. Це необхідно для правильного розвитку рослин.

На якій відстані садити помідори, Фото: freepik

Стрічково-гніздова схема

Ідеальний варіант для середньорослих сортів. Саджанці розміщувати потрібно по обидва боки траншеї, відстані між борознами – не менше 1,5 метра, а між кущами – 20-30 см.

Шахова схема

Цей варіант посадки підходить для всіх сортів томатів. Культури потрібно висаджувати у шаховому порядку, відстань між кущами має становити 50-60 см, а між рядами – 60-70 см.

На якій відстані садити огірки

Горизонтальне вирощування

За такої схеми огірки можуть вільно розповзатися по землі, утворюючи густий покрив. Рослини потрібно висаджувати рядами, відстань між кущиками має становити 30-50 см, залежно від сорту. Між рядами — щонайменше 70–90 див.

На якій відстані садити огірки, Фото: freepik

Вертикальне вирощування

Огірки за такої схеми посадки ростуть вгору, спираючись на сітку чи іншу опору. Садять їх в один або два ряди, залишаючи 30-40 см між кущами, а між рядами – до 1 метра. Така схема підійде, якщо у вас обмежене місце на ділянці.

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