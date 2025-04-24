У вас буде лише 5 днів у травні: коли найкраще садити кукурудзу

Кукурудза не вибаглива культура, але потребує правильної технології посадки

Кукурудза — одна з найпопулярніших культур на городі, поряд з картоплею та квасолею. Її вирощують не тільки як корм для тварин, а й заради соковитих, солодких качанів, які стають влітку справжніми ласощами. Але щоб кукурудза порадувала щедрим урожаєм, слід знати, коли і як правильно садити її у відкритий ґрунт.

"Телеграф" представив календар сприятливих днів на травень 2025 року, на які слід орієнтуватися, перш ніж сіяти кукурудзу. Попри те, що це невибаглива культура, вона потребує правильної технології посадки.

Коли найкраще саджати кукурудзу у травні — названі сприятливі дні

Кукурудза любить тепло, тому садити її у відкритий ґрунт слід, коли ґрунт достатньо прогріється і розвиватися культурі не завадять нічні заморозки. Як правило, ґрунт повинен прогрітися до 10-12 градусів за Цельсієм.

Найбільш сприятливими днями для посадки кукурудзи у відкритий ґрунт будуть: 8, 9, 10 та 29, 30 травня.

Коли найкраще саджати кукурудзу у травні

Якщо посадити культуру в ці дні, то вона краще зростатиме та порадує великим урожаєм. Але перед посадкою кукурудзи ґрунт слід добре розпушити!

Не менш важливим є внесення добрив перед посадкою в ґрунт, щоб насіння було збагачене поживними речовинами та мікроелементами. Сіяти насіння потрібно на глибині 10-15 сантиметрів, а відстань між рядками має становити понад 60 сантиметрів.

Культурі потрібен також регулярний полив, особливо протягом перших тижнів, доки кукурудза не проросте. І не забувайте додавати підживлення.

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