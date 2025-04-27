Не лише їжу: що не можна приносити на кладовище на Проводи

Є речі, які не варто брати на кладовище

Через тиждень після Великодня, в Україні відбувається Провідна неділя, або як ще називають цей день, Проводи чи Гробки. Триває поминальний період, протягом якого віряни відвідують могили своїх рідних і вшановують їх.

Церковна традиція передбачає, що у Великдень Бог відпускає душі померлих на землю. А черед тиждень, вони повертаються назад на небо, і цей день називають Провідною неділею, Гробками, Антипасхою або ж Проводами.

Окремі віряни за традицією несуть на кладовище паски, крашанки, цукерки та інші солодощі. Деякі влаштовують на цвинтарі поминальні трапези. Однак священники закликають християн припинити приносити їжу або тим паче алкоголь на цвинтар. Це ж стосується одноразового пластикового посуду. Замість цього священнослужителі радять передати їжу тим, хто цього потребує.

Також не рекомендується приносити на могили рідних штучні квіти та вінки. Пластик розкладається в землі десятки, а то й сотні років, чим шкодить довкіллю. Замість цього краще взяти з собою живі квіти, а через певний час прибрати їх з ділянки.

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