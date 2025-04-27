Не только еду: что нельзя приносить на кладбище на Проводы

Есть вещи, которые не стоит брать на кладбище

Через неделю после Пасхи, в Украине происходят Проводы, или как еще называют этот день, Антипасха или Гробки. Продолжается поминальный период, в течение которого верующие посещают могилы своих родных и чествуют их.

Церковная традиция подразумевает, что в Пасху Бог отпускает души умерших на землю. А через неделю, они возвращаются обратно на небо, и этот день называют Гробками, Антипасхой или Проводами.

Некоторые верующие по традиции несут на кладбище паски, яйца, конфеты и другие сладости. Некоторые устраивают на кладбище поминальные трапезы. Однако священники призывают христиан прекратить приносить еду или тем более алкоголь на кладбище. Это же касается одноразовой пластиковой посуды. Вместо этого священнослужители советуют передать пищу нуждающимся.

Также не рекомендуется приносить на могилы родных искусственные цветы и венки. Пластик разлагается в земле десятки, а то и сотни лет, чем вредит окружающей среде. Вместо этого лучше взять з собой живые цветы, а через время убрать их с участка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения следует посадить на кладбище, чтобы цвели до морозов. Собрали вам несколько лучших вариантов.