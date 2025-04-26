Що треба обов’язково зробити до Проводів: без цього поминання покійних буде неповним

До поминальних днів після Великодня важливо підготуватися заздалегідь

Радониця (у народі Проводи, Гробки) — особливий день поминання покійних, який у 2025 році відзначається 29 квітня — завжди на дев’ятий день після Великодня, але в деяких регіонах України поминальні дні мають свої дати. За традицією, християни відвідують могили рідних, щоб вшанувати їхню пам’ять. Однак, щоб гідно підготуватися до важливого дня, важливо виконати кілька обов’язкових дій на цвинтарі заздалегідь.

Щоб не розгнівати душі померлих у цей період, важливо знати не лише про народні прикмети на цвинтарі. "Телеграф" розповідає, які необхідні речі потрібно обов’язково зробити перед настанням Радониці 2025.

Що потрібно зробити до Радониці на цвинтарі

Прибрати територію. Необхідно очистити могилу та прилеглу територію від сміття, старих вінків, торішнього листя та сухої трави.

Необхідно очистити могилу та прилеглу територію від сміття, старих вінків, торішнього листя та сухої трави. Упорядкувати пам’ятники та огорожі. Помити надгробки, підфарбувати металеві огорожі, відремонтувати пошкоджені елементи.

Помити надгробки, підфарбувати металеві огорожі, відремонтувати пошкоджені елементи. Освіжити посадки. За бажанням можна посадити квіти або оновити клумби.

Фото: freepik

Підготувати свічки та лампадки. Багато хто залишає на могилах свічки чи лампади на знак молитви та пам’яті.

Багато хто залишає на могилах свічки чи лампади на знак молитви та пам’яті. Помолитися за покійних. Перед Радоницею заведено замовляти панахиду у храмі та молитися за упокій душ рідних.

Важливо пам’ятати, що поминальний день — це не тільки час скорботи, а й турбота про душу. Тому поминання має відбуватися з миром у серці та вдячністю за життя рідних людей. Раніше ми писали, чи можна приносити їжу на цвинтар та залишати її на могилах.