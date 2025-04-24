Ніколи не робіть так: два важливих правила про речі та їжу з кладовища

Традиція нести їжу на кладовище досі зберігається в деяких регіонах

На дев’ятий день після Великодня в Україні відбуваються "Проводи" чи "Гробки" — поминальні дні, коли віряни відвідують на кладовищах своїх рідних. Водночас дехто несе на могили печиво, цукерки, паски та інші солодощі, аби таким чином вшанувати покійних.

Багато хто розкладає на могилах близьких скатертину, на якій залишає їжу. Таким чином віряни згадують покійних і ніби "частують" їх. Однак незрозуміло, що потім робити з їжею. Дуже часто смаколики залишають, і ними потім харчуються бродячі собаки, пише "Грааль". Церква не схвалює принесення їжі на цвинтар, адже це місце спокою та пам'яті.

Якщо ви побачили запаковані батончики або інші солодощі на могилах, не варто їх забирати. Хтось залишив ласощі своїм рідним на спомин, тож це буде зайвим. Також забороняється викидати їжу з цвинтаря. Інакше у вас можуть початися проблеми.

Замість цього, краще вгостити їжею з цвинтаря птахів. Просто залишіть шматки хліба чи печива на балконі або підвіконні.

Зверніть увагу: якщо на цвинтарі вам впала дрібнота, не варто її піднімати. Йдеться про ключі, монети, запальнички. Їх не можна виносити за межі цвинтаря. Однак якщо річ є цінною для вас, тоді варто залишити за неї відкуп для похованого поблизу.

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