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Будуть цвісти аж до морозів: які рослини посадити на цвинтарі

Автор
Вікторія Козар
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Які рослини посадити на цвинтарі
Які рослини посадити на цвинтарі. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці рослини не потребують значного догляду

В деяких областях України поминальні дні називають Гробки або Проводи. Вони припадають на дев'ятий день після Великодня. До цього дня християни доглядають за могилами своїх рідних і близьких, зокрема виривають суху траву, бур'яни та насаджують квіти.

Експертка з рослинництва Олена Самойлюк поділилась у коментарі телеканалу "Київ 24", що найкращий варіант — садити багаторічні рослини на цвинтарі. Адже вони будуть цвісти протягом кількох років. Водночас такі рослини не потребують великого догляду.

  • Одним із найпопулярніших багаторічників є алісум. Це рослина нагадує килимок, який розростається. Алісум може бути білим, рожевим. Він добре росте на сухих ділянках і його не можна часто поливати.
Рослина алісум
Алісум, фото "Аграрії разом"
  • Вдалими варіантами для саджання на кладовищі є обрієта або чебрець. Вони добре цвітуть та не потребують значного догляду.
Рослина обрієта
Обрієта, фото "Декоративні рослини"
Чебрець
Чебрець, фото Botanic Market
  • Портулак — ще одна популярна рослина, яку часто садять на могилах. Її перевага у тому, що така рослина цвіте аж до морозів. Портулак щорічно розмножується, тож не потребує значної уваги.
Портулак
Портулак, фото з мережі
  • Також хорошою ідеєю буде посадити сукулентну рослину — седум. Йому також характерний самосів. Достатньо один раз посадити, а потім рослина буде розмножуватися самостійно. Седум здатний заповнювати весь простір красивим цвітінням.
Седум
Седум, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав про традицію принесення на могилу крашанок і пасок. Розповіли, чи вважається це гріхом.

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#Цвинтар #Рослини