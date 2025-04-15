Забудете про шкідників назавжди: чим обприскати ділянки від набридливих комах

Є дієвий спосіб, як побороти шкідників на ділянці

Часник — популярний овоч в Україні, який часто саджають на грядках. Окрім того, що його можна додавати до різних страв, овоч може допомогти вам у городніх справах.

Для того, щоб боротися з шкідниками на ділянках, необов'язково купувати вартісні хімічні засоби. Річ у тім, що часник є природнім пестицидом з характерним запахом і смаком, який має потужну антимікробну дію. Також він не шкодить довкіллю, на відміну куплених засобів, пише Actualno.

Часник використовують для захисту плодових дерев і овочів від шкідників, зокрема попелиці та мотиля. У пригоді стане звичайний домашній розчин із часнику. Потрібно подрібнити овоч і замочити його у воді на кілька днів. Тоді можна обробляти ділянки від шкідників.

Часниковий розчин, фото Prosto Way

До того ж часниковий розчин добре бореться з грибковими інфекціями, наприклад, борошнистою росою і фітофторозом, які часто вражають яблука, помідори, перець, огірки і квасолю. Адже якщо нічого не робити, можна втратити урожай.

А якщо приготувати розчин ще й з додаванням червоної цибулі, можна отримати потужне добриво. Воно покращить структуру землі та наповнить рослини поживними речовинами.

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