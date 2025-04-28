У квітні чи травні? Коли сіяти огірки та як зробити врожай багатим

Корисні поради городникам з посіву огірків

Через нестабільну погоду цієї весни, багато городників спантеличені, коли сіяти огірки, щоб насіння в ґрунті не замерзло і нормально зійшло. Огірки — це теплолюбна культура, тому поспішати з висаджуванням не варто. Є кілька простих правил, яких потрібно дотримуватись для гарного врожаю.

Коли садити огірки?

Головне правило при посадці огірків — ґрунт має бути теплим, пише "Ощадний фермер". Грунт повинен прогрітися мінімум до +14 градусів, а в повітрі має бути стабільно +18-20 тепла, інакше насіння в землі просто зіпсується і не проросте. Ідеальний час для посадки огірків – кінець квітня – початок травня, проте потрібно орієнтуватися на погоду на вулиці.

Після того, як насіння посаджено, дуже важливо накрити грядку агроволокном або плівкою – це також для утримання тепла. Також потрібно подбати про те, щоб площа під огірками завжди була достатньо зволоженою.

Краще почекати з посадкою огірків, якщо сумніваєтеся, що достатньо потеплішало і ґрунт прогрівся. Інакше потім доведеться пересівати огірки заново. А якщо хочете ранній урожай – облаштуйте теплицю і вирощуйте огірки під плівкою, так вони отримають достатньо тепла, а у вас буде гарний урожай.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим не можна удобрювати огірки. Якщо використати ці три засоби — врожаю не дочекаєтесь.