Ніколи не садіть поряд із полуницею ці овочі: урожай буде, як кіт наплакав

Деякі культури не рекомендовано садити поряд із грядками полуниці

Полуниця — улюблена літня ягода, яка радує своїм смаком та ароматом. Це загалом невибаглива культура, однак, потрібно все-таки знати деякі нюанси щодо її вирощування. Не останню роль у майбутньому врожаї полуниці грають її сусіди на городі. Деякі овочі краще садити подалі від полуниці, інакше врожаю не буде.

"Телеграф" розповість, які культури категорично не рекомендується вирощувати поруч із полуницею, щоби був хороший урожай ягід.

Як виявилося, поганими сусідами по грядці для полуниці є картопля, і всі овочі з її сімейства. А це і томати, і баклажани, пише Express. Також не варто садити поряд з ягодою культури сімейства гарбузових – це кабачки, огірки, гарбузи та дині.

Справа в тому, що у полуниці та перерахованих овочів є загальна сприйнятливість до хвороб, особливо до грибкових інфекцій, таких як вертицильозне в’янення. І якщо інфекція вразить якусь одну з культур, то є великий ризик, що вона пошириться і на сусідні грядки, у тому числі з полуницею. А це, у свою чергу, призведе до втрати врожаю.

Тому досвідчені дачники радять уникати городнього сусідства полуниці з картоплею, помідорами, кабачками та іншими овочами. А ось добрим другом для ягоди на городі стане базилік. Ця рослина своїм ароматом відлякує шкідників від соковитої ягоди.

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